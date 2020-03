ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ଛାଡ଼ିବ ନେଇ ମୋଦିଙ୍କ ନୂଆ ଟ୍ୱିଟ୍

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ, ୩ା୩: ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ଛାଡ଼ିବା ନେଇ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ପୁଣି ଏକ ଟ୍ୱିଟ୍ କରିଛନ୍ତି । ସେ କହିଛନ୍ତି ମୋର ଆକାଉଣ୍ଟ ମହିଳାଙ୍କ ଯୋଗଦାନ ପାଇଁ ସମର୍ପିତ ରହିବ । ମହିଳା ଦିବସରେ ପ୍ରେରଣା ଯୋଗାଇଥିବା ମହିଳାଙ୍କୁ ସମର୍ପିତ ରହିବ । ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ଦ୍ୱାରା ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ମହିଳାଙ୍କୁ ପ୍ରେରଣା ମିଳିବ ବୋଲି ସେ ଟ୍ୱିଟର ମାଧ୍ୟମରେ କହିଛନ୍ତି । ପୂର୍ବରୁ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ଛାଡ଼ିବା ନେଇ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଟ୍ୱିଟ କରିଥିଲେ ।

This Women's Day, I will give away my social media accounts to women whose life & work inspire us. This will help them ignite motivation in millions.

Are you such a woman or do you know such inspiring women? Share such stories using #SheInspiresUs. pic.twitter.com/CnuvmFAKEu

— Narendra Modi (@narendramodi) March 3, 2020