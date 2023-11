୨୦୨୩ ନଭେମ୍ବର ୨୬ରେ ହେବାକୁ ଥିବା ମନ୍ କୀ ବାତ୍ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପାଇଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ନାଗରିକଙ୍କଠାରୁ ଇନ୍‌ପୁଟ୍ ବା ବିଷୟବସ୍ତୁ ଆମନ୍ତ୍ରଣ କରିଛନ୍ତି । ଚଳିତ ମାସର ମନ୍ କୀ ବାତ୍ ପାଇଁ ବହୁସଂଖ୍ୟାରେ ଇନ୍‌ପୁଟ୍ ଆସୁଥିବା ଦେଖି ସେ ଖୁସି ମଧ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି । ଯେଉଁମାନେ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାଇଗଭ୍ ବା ନମୋ ଆପ୍‌ରେ ସେୟାର କରିନାହାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ନିଜ ଇନ୍‌ପୁଟ୍ ସେୟାର କରିବାକୁ ସେ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି ।

ଏକ ଏକ୍ସ ପୋଷ୍ଟରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି: ‘ଆସନ୍ତା ୨୬ ତାରିଖରେ ଚଳିତ ବାସର ମନ୍ କୀ ବାତ୍ ପାଇଁ ବହୁସଂଖ୍ୟକ ଇନ୍‌ପୁଟ୍ ଆସୁଥିବା ଦେଖି ଖୁସି । ସେୟାର ହୋଇଥିବା ପ୍ରେରଣାଦାୟୀ ଜୀବନ ଯାତ୍ରା ହେଉଛି ଏହି ପ୍ରୋଗ୍ରାମର ମୂଳ ବିଷୟ, ଯାହା କି ଅଧ୍ୟାୟଗୁଡ଼ିକୁ ଅଧିକ ସମୃଦ୍ଧ ଏବଂ ଜ୍ଞାନବର୍ଦ୍ଧକ କରିଥାଏ । ଯେଉଁମାନେ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନଙ୍କ ଇନ୍‌ପୁଟ୍ ସେୟାର କରିନାହାନ୍ତି ସେମାନେ ମାଇଗଭ୍ କିମ୍ବା ନମୋ ଆପ୍‌ରେ ତାହା କରିପାରିବେ ।’

Glad to see a large number of inputs coming for this month’s #MannKiBaat, which will take place on the 26th. https://t.co/PcIokRWclj

The inspiring life journeys shared are the essence of this programme, making every episode more enriching and insightful.

Those who have not…

— Narendra Modi (@narendramodi) November 17, 2023