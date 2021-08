ମୋଦୀ-ପୁଟିନ୍ ଆଲୋଚନା; ୪୫ ମିନିଟ୍ ଯାଏଁ ଚାଲିଥିଲା ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉପରେ ଚର୍ଚ୍ଚା

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଆଫଗାନିସ୍ତାନରେ ଜାରି ରହିଥିବା ସଙ୍କଟ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ, ଋଷ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପୁଟିନ୍ ଙ୍କ ସହିତ ଫୋନ୍ ଯୋଗେ କଥା ହୋଇଛନ୍ତି । ଦୁହିଁଙ୍କ କଥାବାର୍ତ୍ତା ୪୫ ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜାରି ରହିଥିଲା । ଏହି ସମୟରେ ଆଫଗାନିସ୍ତାନରେ ଜାରି ରହିଥିବା ଯୁଦ୍ଧକାଳୀନ ପରିସ୍ଥିତି ସମ୍ପର୍କରେ ବିସ୍ତୃତ ଭାବରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଥିଲା । ଦୁଇ ନେତା ମିଶି ଏହି ସଙ୍କଟ ସହିତ ଲଢ଼ିବା ଉପରେ କାମ କରିବେ ବୋଲି ଇଚ୍ଛା ଜାହିର୍ କରିଥିଲେ ।

PM Narendra Modi spoke to Russian President Vladimir Putin for about 45 minutes on the phone. They had a detailed conversation on the Afghanistan situation. pic.twitter.com/UmdafmD8zd

— ANI (@ANI) August 24, 2021