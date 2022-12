ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ୟୁକ୍ରେନ୍ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭୋଲୋଡିମିର ଜେଲେନସ୍କି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀଙ୍କ ସହ ଫୋନ କଲ ଯୋଗେ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି । ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଜେଲେନସ୍କି ନିଜେ ଟ୍ୱିଟ୍ କରି ଏହି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି । ଏଥିରେ ସେ ତାଙ୍କ ‘ଶାନ୍ତି ସୂତ୍ର’ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ପାଇଁ ସେ ଭାରତର ଅଂଶଗ୍ରହଣ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଥିବା ଏବଂ ମିଳିତ ଜାତିସଂଘରେ ମାନବିକ ସହାୟତା ଏବଂ ସମର୍ଥନ ପାଇଁ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରିଥିବା କହିଛନ୍ତି । ଏହା ସହିତ ସେ ଭାରତ ଜି-୨୦ ସମୁହର ସଭାପତିତ୍ୱ ପାଇଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଛନ୍ତି ।

I had a phone call with @PMOIndia Narendra Modi and wished a successful #G20 presidency. It was on this platform that I announced the peace formula and now I count on India's participation in its implementation. I also thanked for humanitarian aid and support in the UN.

— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) December 26, 2022