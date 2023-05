(Video) ମୋଦୀଙ୍କୁ ଦେଖି ପାଦ ତଳେ ପଡିଗଲେ ପାପୁଆ ନ୍ୟୁ ଗିନିର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ: କୁଣ୍ଢାଇ ପକାଇଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଜାପାନ ପରେ ପାପୁଆ ନ୍ୟୁ ଗିନି ଗସ୍ତରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ଭାରତର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ । ଦେଶର ପ୍ରଥମ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବରେ ମୋଦୀ ପାପୁଆ ନ୍ୟୁ ଗିନିକୁ ଯାତ୍ରା କରିଛନ୍ତି । ତେଣୁ ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ଭାରତର ପ୍ରଧାମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଏକ ଭବ୍ୟ ସ୍ୱାଗତ କରାଯାଇଛି । ପାପୁଆ ନ୍ୟୁ ଗିନିର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଜେମ୍ସ ମାରାପେ ମୋଦୀଙ୍କ ପାଦ ଛୁଇଁ ତାଙ୍କୁ ପାଛୋଟି ନେଇଛନ୍ତି । ତେବେ ଏହାପରେ ମୋଦୀଜୀ ନ୍ୟୁ ଗିନିର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଆଲିଙ୍ଗନ କରିଛନ୍ତି । ଯାହାର ଏକ ଭିଡିଓ ଏବେ ଖୁବ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି ।

ପାପୁଆ ନ୍ୟୁ ଗିନିରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ପୋର୍ଟ ମୋରେସବିରେ ମୋଦୀଙ୍କୁ ଗାର୍ଡ ଅଫ୍ ଅନର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି । ଏହାପରେ ଭାରତର ସମୁଦାୟ ଲୋକଙ୍କ ସହ ମୋଦୀଙ୍କୁ ଭେଟ କରାଇବା ସହ ଏକ ଭବ୍ୟ ସ୍ୱାଗତ କରିଛନ୍ତି ପାପୁଆ ନ୍ୟୁଗିନିର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଜେମ୍ସ ମାରାପେ । ଏହି ସମୟରେ ଜେମ୍ସ ମୋଦୀଙ୍କ ପାଦ ଛୁଇଁ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରିଛନ୍ତି । ପରେ ମୋଦୀଙ୍କୁ କୋଳେଇ ନେଇଥିବାର ଏକ ଭିଡିଓ ଏବେ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି । ତେବେ ପାପୁଆ ନ୍ୟୁ ଗିନିର ପ୍ରଧାମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଏଭଳି ଏକ କାର୍ଯ୍ୟ ସମସ୍ତ ଭାରତୀୟଙ୍କୁ ଗର୍ବିତ କରିଛି । ତେବେ ଏହା ସହିତ ବିଦେଶରେ ମଧ୍ୟ ମୋଦୀଙ୍କ ଦବଦବା କେତେ ରହିଛି ତାହା ସ୍ପଷ୍ଟ ରହିଛି । ନିଜର ଶାସନ ଏବଂ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଯୋଗୁଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଲୋକପ୍ରିୟ ହୋଇ ପାରିଛନ୍ତି ।

#WATCH | Prime Minister of Papua New Guinea James Marape seeks blessings of Prime Minister Narendra Modi upon latter's arrival in Papua New Guinea. pic.twitter.com/gteYoE9QOm

— ANI (@ANI) May 21, 2023