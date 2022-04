ରାଜଧାନୀରେ ବିସ୍ଫୋରକ ଆତଙ୍କ: ସନ୍ଦିଗ୍ଧ ବ୍ୟାଗ ମିଳିବା ପରେ ଜାରି ରହିଛି ପୋଲିସର ଯାଞ୍ଚ

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ରାଜଧାନୀରେ ବମ ଥିବା ନେଇ କଥାଟି ସବୁଆଡେ ବ୍ୟାପି ଯାଇଛି । ଏହି ମାମଲା ପୋଲିସ କାନରେ ପଡିବା କ୍ଷଣି ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଞ୍ଚ ଆରମ୍ଭ କରିଛି । ନିକଟସ୍ଥ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଖାଲି କରିବା ସହ ବମ ସ୍କ୍ୱାଡଙ୍କ ଡକାଇ ବିସ୍ଫୋରକ ଖୋଜିବାରେ ଲାଗି ପଡିଛି ପୋଲିସ । ରାଜଧାନୀ ଦିଲ୍ଲୀର ମହମ୍ମଦପୁରରେ ଏବେ ବମକୁ ନେଇ ସାମାନ୍ୟ ଭୟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ।

#WATCH | Police and Bomb Disposal Squad at the spot after Delhi Police received a call regarding an unidentified bag in Mohammadpur area of South West Delhi, this evening: Delhi Police pic.twitter.com/RQtyks1NNl

— ANI (@ANI) April 25, 2022