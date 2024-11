ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ୟୁପିରେ ପୋଷ୍ଟର ୱାର୍‌; ‘ଏକଜୁଟ ହେଲେ ଜିତିବା’ ସମାଜବାଦୀ ପାର୍ଟିର ନୂଆ ପୋଷ୍ଟରକୁ ନେଇ ବିଜେପିର ସମାଲୋଚନା

ଲକ୍ଷ୍ନୌ: ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ବିଧାନସଭା ଉପ ନିର୍ବାଚନକୁ ନେଇ ରାଜନୈତିକ ମାହୋଲ ବେଶ ସରଗରମ ରହିଛି । ଏଥିମଧ୍ୟରେ ରାଜ୍ୟରେ ପୋଷ୍ଟର ୱାର୍ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି । ବିଜେପି ଏହାର ପୋଷ୍ଟରରେ ‘ବଟେଙ୍ଗେ ତୋ କଟେଙ୍ଗେ’ ସ୍ଲୋଗାନ ଦେଇଥିବାବେଳେ ସମାଜବାଦୀ ପାର୍ଟି(ସପା) ମଧ୍ୟ ଏହି କ୍ରମରେ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଥିବା ଦେଖାଦେଇଛି ।

ଆସନ୍ତା ନଭେମ୍ବର ୧୩ରେ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ବିଧାନସଭା ଉପ ନିର୍ବାଚନ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ । ଏଥିପାଇଁ ସମାଜବାଦୀ ପାର୍ଟିର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଅଖିଲେଶ ଯାଦବ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଦଳ ପ୍ରସ୍ତୁତିରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛନ୍ତି । ଲକ୍ଷ୍ନୌର ଅଧିକାଂଶ ସ୍ଥାନରେ ପୋଷ୍ଟର ଲଗାଇବା କାମ ମଧ୍ୟ ଶେଷ ହୋଇଛି । ଏହି ପୋଷ୍ଟରରେ ଦଳର ସ୍ଲୋଗାନ ରହିଛି ‘ଜୁଡ଼େଙ୍ଗେ ତୋ ଜିତେଙ୍ଗେ’ ଆର୍ଥାତ ଏକଜୁଟ ହେଲେ ଜିତିବା । ତେବେ ପାର୍ଟି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ଦଳ ନେତା ବିଜୟ ପ୍ରତାପ ଯାଦବ ଏହି ପୋଷ୍ଟର ଲଗାଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି । ଅପରପକ୍ଷରେ ବିଜେପି ଏହି ପୋଷ୍ଟରକୁ ନେଇ ସପାକୁ ସମାଲୋଚନା କରି କହିଛି ଯିଏ ସବୁବେଳେ ବିଭାଜିତ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର ଆସିିଛନ୍ତି ସେମାନେ ଆଜି ଏକଜୁଟ୍ ହେବା କଥା କହୁଛନ୍ତି । ଆପଣଙ୍କୁ ଏକଜୁଟ ହେବାର ଅଛି ତ ‘ସବକା ସାଥ୍ ସବକା ବିକାଶ’ ମନ୍ତ୍ର ଉପରେ କାମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏକାଠି ନେଇ ଚାଲିବାକୁ ହେବ । କେବଳ ଲୋକଦେଖାଣିଆ ପାଇଁ ପୋଷ୍ଟର ଲଗାଇଦେଲେ କିଛି ହେବ ନାହିଁ ।

