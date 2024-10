X ରେ ବ୍ଲକ ଥିଲେ ବି ଦେଖିପାରିବେ ପୋଷ୍ଟ, Elon Musk ଆଣିଲେ ଦମଦାର ଫିଚର

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଯଦି ଆପଣ ଏକ୍ସର ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଏହି ଖବର ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ। ଦୁନିଆର ସବୁଠୁ ଧନୀ ବ୍ୟକ୍ତି ଏବଂ ଏକ୍ସର ମାଲିକ ଏଲନ ମସ୍କ ଯେବେଠାରୁ ଦୁନିଆର ଏହି ସବୁଠୁ ଲୋକପ୍ରିୟ ମାଇକ୍ରୋ ବ୍ଲଗିଙ୍ଗ ୱେବସାଇଟର ମାଲିକାନା ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି, ସେବେଠାରୁ ଅନେକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ଏଥର ମଧ୍ୟ ମସ୍କ ଏହି ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ଏକ ମଜାଳିଆ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଛନ୍ତି।

ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଏକ୍ସ ନିଜ ୟୁଜର୍ସଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅପଡେଟ ଲଞ୍ଚ କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ ବ୍ଲକିଙ୍ଗର ଫିଚର୍ସକୁ କମ କରାଯାଇପାରେ। ଏହି ନୂଆ ଅପଡେଟ ସହ ୟୁଜର୍ସ ଯଦି ନିଜର କୌଣସି ପୋଷ୍ଟକୁ ପବ୍ଲିକ ସେଟିଙ୍ଗରେ ସେଟ କରିଛନ୍ତି, ତେବେ ତାଙ୍କର ସେହି ପୋଷ୍ଟକୁ ଲୋକେ ଦେଖିପାରିବେ, ଯାହାକୁ ସେ ବ୍ଲକ କରିଛନ୍ତି। ହେଲେ ଆପଣ ବ୍ଲକ କରିଥିବା ୟୁଜର୍ସଙ୍କୁ ଆପଣ ପବ୍ଲିକ ପୋଷ୍ଟର ଏନଗେଜମେଣ୍ଟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ ନାହିଁ। ପୋଷ୍ଟର ଏନଗେଜମେଣ୍ଟର ଅର୍ଥ କୌଣସି ପୋଷ୍ଟକୁ ଲାଇକ, ରିପ୍ଲାଏ, ରିପୋଷ୍ଟ ଇତ୍ୟାଦିକୁ କୁହାଯାଇଥାଏ।

X ର ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ଟିମ ଏହାର ଅଫିସିଆଲ୍ X ଆକାଉଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଏକ ପୋଷ୍ଟରେ ଏହି ଖବର ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ଯଦିଓ ଆପଣ X ରେ କୌଣସି ସାର୍ବଜନୀନ ପୋଷ୍ଟ କରନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ସ୍କ୍ରିନରେ ଏକ ପପ୍ ଅପ୍ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଦେଖାଯିବ, ଯାହା ମାଧ୍ୟମରେ ଉପଭୋକ୍ତାମାନଙ୍କୁ ଏହି ନୂତନ ଫିଚର ବିଷୟରେ ସୂଚନା ଦିଆଯାଉଛି।

Soon we’ll be launching a change to how the block function works.

If your posts are set to public, accounts you have blocked will be able to view them, but they will not be able to engage (like, reply, repost, etc.).

— Engineering (@XEng) October 16, 2024