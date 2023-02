Prag ର ବଡ଼ଘୋଷଣା:ଯେଉଁ ସଂସ୍ଥା ମହିଳାଙ୍କୁ ପିରିୟଡ଼ସ ଲିଭ ଦେବ ତାଙ୍କୁ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଯୋଗାଇବ ନିଃଶୁଳ୍କ ସେବା

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ:ଆମେ ସବୁଆଡେ ମହିଳା ସଶକ୍ତିକରଣ କଥା କହୁଛନ୍ତି ତେବେ ଯଦି ମହିଳା ମାନଙ୍କ ହିତ ପାଇଁ କିଛି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଗଲା ତେବେ ଏହା ବହୁତ ଭଲ ଅଟେ। କମ୍ପାନୀ ଏବେ ମହିଳା ମାନଙ୍କୁ ବିଶେଷ କିଛି ଦେବାକୁ ଯାଉଛି। କମ୍ପାନୀ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଏପରି ଛୁଟି ଦିଆଯିବା ଉଚିତ ଯାହା ଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ତାଙ୍କ କଠିନ ଦିନରେ ବିଶ୍ରାମ ନେଇ ପାରିବେ। ଯଦି ଦେଖାଯାଏ, ଦୁନିଆରେ ଅନେକ ଦେଶ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଋତୁସ୍ରାବ ସମୟରେ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଦରମା ସହିତ ଛୁଟି ଦେବା ସପକ୍ଷରେ ଅଛନ୍ତି । ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଦକ୍ଷିଣ କୋରିଆ ୨୦୦୧ ରେ ମାସିକ ଦରମା ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲା ​​ଏବଂ ୨୦୧୬ ରେ ଚୀନ୍ ମହିଳା କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପ୍ରତି ମାସରେ ଦୁଇ ଦିନ ଛୁଟି ନେବାକୁ ଅଧିକାର ଅନୁମୋଦନ କରିଥିଲା। ବ୍ରିଟେନ, ଜାପାନ, ତାଇୱାନ, ଇଣ୍ଡୋନେସିଆ, ସ୍ପେନ୍ ଏବଂ ଜାମ୍ବିଆ ମଧ୍ୟ ଋତୁସ୍ରାବରୁ ପାଇଁ ଛୁଟି ପ୍ରଦାନ କରୁଛି ।

As we complete our 5 years around the sun, we have a promise to make, a proposition to offer:@PragINDIA is pledging to provide FREE PR consultation to the organisations who will announce paid menstrual leave for their employees.

Let’s make #Right2Rest a global phenomenon. pic.twitter.com/bouFwQmLd6

— Gaurav (गौरव) (@GauravPRAG) February 15, 2023