ଭାରତୀୟ ଘରୋଇ କ୍ରିକେଟରେ ବଢିଲା ପୁରସ୍କାର ରାଶି, ଜୟ ଶାହା କଲେ ଐତିହାସିକ ଘୋଷଣା

ମୁମ୍ବାଇ: ଭାରତରେ କ୍ରିକେଟ୍‌କୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା ପାଇଁ ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ବୋର୍ଡ ବା ବିସିସିଆଇ ସଚିବ ଜୟ ଶାହା ଏକ ବଡ଼ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି । ଯାହାଦ୍ୱାରା ଘରୋଇ କ୍ରିକେଟ୍‌କୁ ଏକ ନୂଆ ଉର୍ଜା ଏବଂ ଖେଳାଳିଙ୍କ ଉତ୍ସାହ ବଢିବ । ବିସିସିଆଇ ସଚିବ ସମସ୍ତ ଘରୋଇ କ୍ରିକେଟ୍ ପ୍ରାଇଜ୍ ମନି ବଢାଇବାକୁ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି । ଏହି ଘୋଷଣା କରି ଖୁସି ବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି ଜୟ ଶାହା ।

ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟର ମେରୁଦଣ୍ଡ ଥିବା ଘରୋଇ କ୍ରିକେଟରେ ଆମେ ବିନିଯୋଗ ଜାରି ରଖିବୁ । ଯେଉଁମାନେ ରଣଜୀ ଟ୍ରଫି ଜିତନ୍ତି ସେମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ୫ କୋଟି ଟଙ୍କା ପାଇବେ, ପୂର୍ବରୁ ସେମାନେ ମାତ୍ର ୨ କୋଟି ଟଙ୍କା ପାଉଥିଲେ । ଏହା ବ୍ୟତୀତ ରଣଜୀ ଟ୍ରଫି ଟୁର୍ନାମେଣ୍ଟର ରନର୍ ଅପ୍ ଦଳ ୩ କୋଟି ଟଙ୍କା ପାଇବ, ପୂର୍ବରୁ ସେମାନେ ୧ କୋଟି ଟଙ୍କା ପାଉଥିଲେ । ଏଥି ସହିତ ସେମିଫାଇନାଲରେ ହାରିଥିବା ଦଳକୁ ୧ କୋଟି ଟଙ୍କା ମିଳିବ, ଯାହା ପୂର୍ବରୁ ଏହା ୫୦ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଥିଲା ।

I’m pleased to announce an increase in prize money for all @BCCI Domestic Tournaments. We will continue our efforts to invest in Domestic Cricket – which is the backbone of Indian Cricket. Ranji winners to get ₹5 crores (from 2 cr), Sr Women winners ₹50 lacs (from 6 lacs)🇮🇳 pic.twitter.com/Cgpw47z98q

