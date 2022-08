ଆପଣ ମ୍ୟାଗି ପଲିଥିନ ଫିଙ୍ଗନ୍ତୁ ନାହିଁ,ତିଆରି କରନ୍ତୁ କିଛି ଏଭଳି……………….

ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ବ୍ୟବହାରକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ବହୁତ ଅଭିନବ ଉପାୟରେ ଜନସଚେତନ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରାଯାଉଥିବା ବେଳେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ପଲିଥିନ ଲୋକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଛି ଏହାକୁ କିଭଳି ଅଭିନବ ଉପାୟରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇ ପାରିବ ଏହାକୁ ନେଇ ଅନେକ ଉଦ୍ୟୋଗ ମାନ ମୁଣ୍ଡ ଟେକିଛନ୍ତି ।

ତେବେ ପୁଣେରେ ରହିଛି ଏକ ସାମାଜିକ ଉଦ୍ୟୋଗ ଯାହାର ନାମ ହେଉଛି ‘ଇକୋକାରି’ । ଇକୋକାରି ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ହ୍ୟାଣ୍ଡବ୍ୟାଗ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଫ୍ୟାସନ ଆସୋସେରି ତିଆର କରୁଛି । ଆପଣ ଇକୋକାରୀର ସାମଗ୍ରୀ ଗୁଡିକ ଦେଖିଲେ ଭାବିରେ ଏଠାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ଲୋକ ମାନଙ୍କ ହାତରେ ଯେପରି ଜାଦୁ ରହିଛି । ଏଭଳି ଭାବରେ ଏଠାକାର କାରିଗରି ମାନେ ଆବର୍ଜନାକୁ ସୁନ୍ଦରତାର ରୂପ ଦେଉଛନ୍ତି ଆଖିରେ ନଦେଖିଲେ ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସ କରି ପାରିବେ ନାହିଁ ।

ଆମେ ମୁଖ୍ୟତ ବଜାରରୁ କୌଣସି ସାମଗ୍ରୀ କିଣି ଆଣିଲେ ଏହାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବା ପରେ ଏହାର ପଲିଥିନ ବା ଖୋଳକୁ ଫିଙ୍ଗି ଦେଇଥାଉ କିନ୍ତୁ ଇକୋକାରିର ସଦସ୍ୟ ମାନେ ଏହାକୁ ନୂଆ ରୂପ ଦେଉଛନ୍ତି । ଯାହା ଦ୍ୱାରା ବର୍ତ୍ତମାନ ମାର୍କେଟରେ ଏହା ଅଧିକ ଲୋକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆଦୃତ ଲାଭ କରିବାକୁ ଲାଗିଲାଣି ।

Multi-Layered Plastics (MLPs), commonly known as Food Wrappers, are the second-highest in the global waste composition. 40% of the worldwide plastic produced is for the packaging industry.

MLP has become one of the favourite packaging materials in fast-moving consumer goods pic.twitter.com/Kt6II8azic

