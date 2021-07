ଭାରତୀୟ ହକି ଦଳ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ଜିତିବା ନେଇ ପଞ୍ଜାବ ସରକାରଙ୍କ ବଡ଼ ଘୋଷଣା, ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଞ୍ଜାବୀ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ଦେବେ୨.୨୫ କୋଟି

କରୋନା ମହାମାରୀ ମଧ୍ୟରେ ଟୋକିଓରେ ଚାଲିଥିବା କ୍ରୀଡ଼ା ମହାକୁମ୍ବ ଅଲିମ୍ପିକ୍ସ ଉପରେ ରହିଛି ସବୁ ଦେଶରେ ନଜର । ଟୋକିଓ ଅଲିମ୍ପିକ୍ସ ୨୦୨୦ ରେ ପଦକ ପାଇବା ପାଇଁ ଭାରତ ମଧ୍ୟ ଭାରତୀୟ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ଦୃଢ଼ ସମର୍ଥନ କରୁଛି । ଏଥି ସହିତ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ ଏବଂ ସମ୍ମାନ ଦେବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ପୁରସ୍କାର ମଧ୍ୟ ଘୋଷଣା କରାଯାଉଛି । ଏହି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପଞ୍ଜାବ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ମଧ୍ୟ ପୁରସ୍କାର ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି।

ପଞ୍ଜାବ କ୍ରୀଡ଼ା ମନ୍ତ୍ରୀ ରାଣା ଗୁରୁମିତ ସିଂ ସୋଡି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ଯେ ଯଦି ଟୋକିଓ ଅଲିମ୍ପିକ୍ସରେ ଭାରତୀୟ ହକି ଦଳ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ଜିତେ ତେବେ ଦଳରେ ଥିବା ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ୨.୨୫ କୋଟି ଟଙ୍କା ପୁରସ୍କାର ଦିଆଯିବ। ପଞ୍ଜାବର କ୍ରୀଡ଼ା ମନ୍ତ୍ରୀ ଶୁକ୍ରବାର ଏହି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି । ଶୁକ୍ରବାରଭାରତୀୟ ଦଳ ଅଲିମ୍ପିକ୍ ଆୟୋଜକ ଦେଶ ଜାପାନକୁ ୫-୩ ରେ ପରାସ୍ତ କରିଛି ।

Punjab Sports Minister Rana Gurmeet Singh Sodhi announces that the state's hockey players participating in #TokyoOlympics would now get Rs 2.25 crore individually on winning the gold medal as a team.

(File pic) pic.twitter.com/b09YEoxK9y

— ANI (@ANI) July 30, 2021