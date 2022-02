ଆଜି ପଞ୍ଜାବ କଂଗ୍ରେସର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଚେହେରା ଘୋଷଣା କରିବେ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ, ଟୁଇଟ୍ କରି ସଙ୍କେତ ଦେଲେ ସିଦ୍ଧୁ

ଲୁଧିଆନା: କଂଗ୍ରେସ ନେତା ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ରବିବାର ପଞ୍ଜାବ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ କଂଗ୍ରେସର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଚେହେରା ଘୋଷଣା କରିବେ। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଲତା ମଙ୍ଗେସକରଙ୍କ ପରଲୋକକୁ ନେଇ କଂଗ୍ରେସ ନୂତନ ଆଦେଶ ଜାରି କରିଛି। ଆଦେଶ ଅନୁଯାୟୀ, ଲୁଧିଆନାରେ ଭର୍ଚୁଆଲ ରାଲିରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଚେହେରା ଘୋଷଣା ପରେ ଦଳର କୌଣସି ବି କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ଏବଂ ନେତା ଉତ୍ସବ ପାଳିବେ ନାହିଁ। ଏଥିସହ ଭର୍ଚୁଆଲ ରାଲିରେ ଲତାଜୀଙ୍କୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଅର୍ପଣ କରାଯିବ।

ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ଆଜି ଲୁଧିଆନାରେ ଭର୍ଚୁଆଲ ରାଲି କରିବେ। ଏହି ସମୟରେ ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପଦ ଚେହେରାର ଘୋଷଣା ମଧ୍ୟ କରାଯିବ। ସେପଟେ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ରାଲି ଏବଂ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଚେହେରା ଘୋଷଣା ପୂର୍ବରୁ ପଞ୍ଜାବ କଂଗ୍ରେସର ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ନବଜୋତ ସିଂହ ସିଦ୍ଧୁ ଟ୍ଵିଟ୍ କରି ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ସ୍ଵାଗତ କରିଛନ୍ତି। ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ଯାହା ବି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ ତାକୁ ସମସ୍ତେ ସମ୍ମାନ ଜଣାଇବେ।

Nothing great was ever achieved without an act of decision …. Warm welcome to our leading light Rahul Ji , who comes to give clarity to Punjab …. All will abide by his decision !!!

— Navjot Singh Sidhu (@sherryontopp) February 6, 2022