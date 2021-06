ଡ୍ରେନ୍‌ ସଫା ହେଲାନି ବୋଲି… ଠିକାଦାରଙ୍କୁ କିଭଳି ଦଣ୍ଡ ଦେଲେ ବିଧାୟକ… ଦେଖନ୍ତୁ ଭାଇରାଲ୍ ଭିଡିଓ

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ମୁମ୍ବାଇରେ ସପ୍ତାହେ ହେଲା ବର୍ଷା ଲାଗି ରହିଥିବା ବେଳେ ସେଠାରେ ରାସ୍ତା ମାନଙ୍କରେ ପାଣି ଜମି ହୋଇ ରହିଥିବାର ଦୃଶ୍ୟ ଲଗାତାର ସାମନାକୁ ଆସୁଛି । ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ଲୋକ ମାନଙ୍କ ଯାତାୟତରେ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛି । ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି । ଏହା ମଧ୍ୟରେ ଡ୍ରେନ ସଫା ନହେବାରୁ ରାସ୍ତାରେ ପାଣି ଜମି ହୋଇ ରହିଛି । ତେବେ ଅନ୍ଧେରୀ ଅଞ୍ଚଳର ଏକ ଭିଡିଓ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଭାଇରାଲ ହୋଇଛି । ଅନ୍ଧେରୀ ଚାନ୍ଦିଭାଲି ଅଞ୍ଚଳର ଶିବସେନା ବିଧାୟକ ଦିଲ୍ଲୀପ ଲାଣ୍ଡେ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟରଙ୍କୁ ଡ୍ରେନର ଅଳିଆ ଆବର୍ଜନାରେ ବସାଇ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଅଳିଆ ଢାଳିବାକୁ କହିଥିଲେ । ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହାର ଏକ ଭିଡିଓ ମଧ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ।

ଏହି ଘଟଣା ଗତ ଶନିବାର ଦ୍ବିପହର ସମୟରେ ଚାନ୍ଦବାଲି ଅଞ୍ଚଳରେ ଘଟିଛି । ଚାନ୍ଦବାଲିର ସଞ୍ଜୟ ନଗର ଅଞ୍ଚଳର ଯେଉଁଠାରେ ଡ୍ରେନରେ ବହୁ ପରିମାଣର ଆବର୍ଜନା ଜମା ହେବାରୁ ରାସ୍ତାରେ ଅଳିଆ ଆବର୍ଜନା ପାଣି ପ୍ରବାହିତ ହେଉଥିଲା । ତେଣୁ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ପରେ ବିଧାୟକ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ।

I had been calling up the contractor for last 15 days, requesting him to clear the road. He never did that. Shiv Sena people were themselves working on it. When he came to know, he rushed there. I told him that it's his responsibility & he should do it: Shiv Sena MLA, Dilip Lande pic.twitter.com/LjXIcWPPyy

— ANI (@ANI) June 13, 2021