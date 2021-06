କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ ବର୍ଷିଲେ ରାହୁଲ

ଦିଲ୍ଲୀ: ପୂର୍ବତନ କଂଗ୍ରେସ୍ ସଭାପତି ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ କରୋନା ସମୟରେ ଭାରତରେ ବଢ଼ିଥିବା ଦାରିଦ୍ର୍ୟତାକୁ ନେଇ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରିଛନ୍ତି । ସେ କହିଛନ୍ତି କି ଯେ ଦେଶର ପୁନଃନିର୍ମାଣ ସେତେବେଳେ ସମ୍ଭବ ହେବ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀନିଜର ଭୁଲ ସ୍ୱୀକାର କରିବେ । ଏହା ସହ ସେ ବିଶେଷଜ୍ଞ ସହାୟତା ନେବେ । ନହେଲେ ଦେଶର ଅବସ୍ଥା ଆହୁରି ଖରାପରୁ ଖରାପ ହେବା ନିଶ୍ଚିତ ବୋଲି ରାହୁଲ କହିଛନ୍ତି ।

ରାହୁଲ ତାଙ୍କୁ ଟ୍ୱିଟଟରେ ଟ୍ୱିଟ୍ କରି ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ ଏହା ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ମହାମାରୀ ପରିଚାଳନାର ଫଳାଫଳ । ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ଭବିଷ୍ୟତ ଉପରକୁ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ । ଏହା ସେ ଆଉ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହା ସେତେବେଳେ ସମ୍ଭବ ହେବ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନିଜର ଭୁଲ ନିଜେ ସ୍ୱୀକାର କରିବେ ଓ ପରିସ୍ଥିତି ସୁଧାର ପାଇଁ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟ ଲୋଡ଼ିବେ । ସେତେବେଳେ ଆମ ଦେଶର ପୁନଃନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହେବ । ଅସ୍ୱୀକାର ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଲେ କିଛି ସମାଧାନ ହେବ ନାହିଁ ବୋଲି ରାହୁଲ ଏହା ଉଲ୍ଲେଖ କରି ସତର୍କ କରାଇଛନ୍ତି ।

This is the result of GOI’s pandemic mismanagement.

But we must look at the future now. Rebuilding our country will begin when PM acknowledges his mistakes & seeks help from the experts.

Living in denial will not solve anything. pic.twitter.com/JhBfmTd41w

— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) June 17, 2021