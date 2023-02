ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଗସ୍ତ ପାଇଁ ରାହୁଲଙ୍କୁ ମିଳିଲାନି ଅବତରଣ ଅନୁମତି! ଅଭିଯୋଗ ଖଣ୍ଡନ କଲା ବିମାନବନ୍ଦର କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ : କଂଗ୍ରେସର ପୂର୍ବତନ ସଭାପତି ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ବାରାଣାସୀ ଏବଂ ପ୍ରୟାଗରାଜ ଗସ୍ତକୁ ବାତିଲ କରିବା ପରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ, ଯେ ସରକାରଙ୍କ ଚାପରେ ବିମାନବନ୍ଦର ଅଧିକାରୀ ତାଙ୍କ ଘରୋଇ ବିମାନକୁ ଅବତରଣ କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦେଇ ନଥିଲେ । କିନ୍ତୁ ବାରାଣାସୀ ବିମନବନ୍ଦର କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଏହି ଅଭିଯୋଗକୁ ଖଣ୍ଡନ କରିଛନ୍ତି ।

Varanasi airport refutes allegations that permission was not granted for Congress leader Rahul Gandhi’s jet to land. Airport says the charter jet company carrying Rahul Gandhi cancelled the flight it themselves. https://t.co/kzDfbvfhty pic.twitter.com/9YTY44CK7O

— ANI UP/Uttarakhand (@ANINewsUP) February 14, 2023