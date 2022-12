Video: ପାର୍ଟି ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିବସରେ ମାଆଙ୍କ ସହିତ ଦୁଷ୍ଟାମି କଲେ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ, ଦେଖନ୍ତୁ କିପରି ଅଭିଯୋଗ କଲେ ସୋନିଆ

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ବୁଧବାର ଦିନ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ ପାର୍ଟି ମୁଖ୍ୟାଳୟରେ କଂଗ୍ରେସର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିବସ ପାଳନ କରିଛି । ଏହି ଇଭେଣ୍ଟରେ କଂଗ୍ରେସ ନେତା ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ତାଙ୍କ ମାଆ ସୋନିଆଙ୍କ ସହିତ ଦୁଷ୍ଟାମି କରୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା । ସୋନିଆ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ବରିଷ୍ଠ କଂଗ୍ରେସ ନେତାଙ୍କ ସହ ବସିଥିବା ରାହୁଲ କଥାବାର୍ତ୍ତା ସମୟରେ ହସୁଥିବା ଏବଂ ତାଙ୍କ ମା’ଙ୍କ ଗାଲକୁ ଟାଣୁଥିବାର ନଜର ଆସିଥିଲେ । ପୁଅର ଏଭଳି ଦୁଷ୍ଟାମିକୁ ନେଇ ସୋନିଆ ଗାନ୍ଧୀ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ବସିଥିବା ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ ନେତାଙ୍କ ନିକଟରେ ମଜାରେ ଏହାର ଅଭିଯୋଗ କରୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା ।

#WATCH | Congress MP Rahul Gandhi had a joyful moment with his mother Sonia Gandhi during the party's 138th Foundation Day celebration event in Delhi pic.twitter.com/tgqBAxY2co

— ANI (@ANI) December 28, 2022