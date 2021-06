ଭାରତ He ନା She ? ମିଲଖାଙ୍କୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଦେବାବେଳେ ଟ୍ଵିଟରେ ଜେଣ୍ଡର ବଦଳାଇ ଦେଲେ ରାହୁଲ!

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ : ଦେଶର ମହାନ ଆଥଲେଟ୍ ମିଲଖା ସିଂହଙ୍କ ଶୁକ୍ରବାର ବିଳମ୍ଵିତ ରାତ୍ରିରେ କରୋନରେ ପରଲୋକ ଘଟିଛି। ସମଗ୍ର ଦେଶ ମିଲଖାଙ୍କ ନିଧନରେ ଶୋକ ପ୍ରକଟ୍ କରି ଟ୍ଵିଟର ମାଧ୍ୟମରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଅର୍ପଣ କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ କଂଗ୍ରେସର ପୂର୍ବତନ ସଭାପତି ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ନିଜର ଟ୍ଵିଟକୁ ନେଇ ଟ୍ରୋଲର ଶିକାର ହୋଇଛନ୍ତି। ରାହୁଲ୍ ଗାନ୍ଧି ନିଜ ଟ୍ଵିଟରେ ଲେଖିଛନ୍ତି ‘India remembers her #flyingsSikh’। ବାସ୍ ଏତିକିରେ ଟ୍ଵିଟର ୟୁଜର ରାହୁଲଙ୍କୁ ଜୋରଦାର ଟ୍ରୋଲ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି।

Shri Milkha Singh ji was not just a sports star but a source of inspiration for millions of Indians for his dedication and resilience.

My condolences to his family and friends.

India remembers her #FlyingSikh pic.twitter.com/dE70KmiQJz

— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) June 19, 2021