ଦ୍ରୁତ ବେଗରେ ଆସୁଥିଲା ଟ୍ରେନ୍, ଟ୍ରାକକୁ ଖସିପଡ଼ିଲେ ବ୍ୟକ୍ତି.. ଦେଖନ୍ତୁ ଭାଇରାଲ ଭିଡିଓ…

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ପ୍ରତିଦିନ କିଛି ନା’ କିଛି ଭାଇରାଲ ହୋଇଥାଏ । ଅନେକ ଥର ଭାରତୀୟ ରେଲୱେର ଭିଡିଓ ମଧ୍ୟ ଭାଇରାଲ ହୋଇଛି । ଏବେ ପୁଣି ଥରେ ଏଭଳି ଏକ ଭାଇରାଲ ଭିଡିଓ ଚର୍ଚ୍ଚାକୁ ଆସିଛି । ଏହି ଭାଇରାଲ ଭିଡିଓକୁ ଯିଏବି ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି । ଭିଡିଓରେ ପ୍ଲାଟଫର୍ମର ଯେଉଁଠାରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜ ଗୋଡ଼ ଖସିବା କାରଣରୁ ରେଳୱେ ଟ୍ରାକରେ ଖସି ପଡ଼ୁଛନ୍ତି । କିନ୍ତୁ ଏହି ସମୟରେ ଟ୍ରାକରେ ଆସୁଥିବା ଟ୍ରେନ୍ କବଳରୁ ପୋଲିସ କର୍ମୀ ତାଙ୍କୁ ବଞ୍ଚାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ ଉଦ୍ଧାର ବଞ୍ଚାଉଛନ୍ତି । ଦେଖନ୍ତୁ ଭିଡିଓ…

Prompt response by RPF personnel saved the precious life of a man who slipped and fell on tracks minutes before the arrival of a train at KR Puram Railway Station, Bengaluru. pic.twitter.com/P0CXy3JfvH

— Ministry of Railways (@RailMinIndia) July 16, 2022