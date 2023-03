ଖୁବଶୀଘ୍ର ଫେରୁଛନ୍ତି ଋଷଭ: ପନ୍ତଙ୍କୁ ଭେଟିଲେ ରାଇନା, ହରଭଜନ ଓ ଶ୍ରୀସନ୍ଥ

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଟିମ ଇଣ୍ଡିଆର ଷ୍ଟାର ପ୍ଲେୟର ଋଷଭ ପନ୍ତ ଦୁର୍ଘଟଣାର ଶିକାର ହୋଇ ଏବେ ବି ଚିକିତ୍ସାରତ ଅଛନ୍ତି । ସର୍ଜରୀ ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଧିରେ ଧିରେ ସୁସ୍ଥ ହେଉଥିବା ବେଳେ ଖୁବଶୀଘ୍ର ଦଳକୁ କମବ୍ୟାକ କରିବେ ବୋଲି ଆଶା କରିଛନ୍ତି ଭାରତୀୟ ଫ୍ୟାନ୍ସ । ତେବେ ଏହା ମଧ୍ୟରେ ଶନିବାର ଋଷଭଙ୍କ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ଟିମ ଇଣ୍ଟିଆର ୩ ଜଣ ବିଶ୍ୱ ବିଜେତା । ପନ୍ତଙ୍କ ଘରେ ପହଞ୍ଚି ଋଷଭଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ପଚାରି ବୁଝିବା ସହ ଖୁବଶୀଘ୍ର ଦଳକୁ ଫେରିବା ପାଇଁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଛନ୍ତି ।

Brotherhood is everything ..family is where our heart is..wishing our brother @RishabhPant17 the very best and fast recovery @harbhajan_singh @sreesanth36 pic.twitter.com/7ngs4HKPVX

ଟିମ ଇଣ୍ଡିଆର ପୂର୍ବତନ ଖେଳାଳି ସୁରେଶ ରାଇନା, ହରଭଜନ ସିଂହ ଏବଂ ଏସ. ଶ୍ରୀସନ୍ଥ ଅଚାନକ ଋଷଭଙ୍କ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି । ତେବେ ସୁୂରେଶ ରାଇନା ସମସ୍ତଙ୍କର ଏକ ଫଟୋ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ଅପଲୋଡ କରିବା ସହ ସୁନ୍ଦର ମେସେଜ ଲେଖିଛନ୍ତି । ଏହି ଫଟୋରେ ଆହତ ଋଷଭ ପନ୍ତଙ୍କ ସହ ସୁରେଶ ରାଇନା, ହରଭଜନ ସିଂ ବସିଥିବା ବେଳେ ପଛରେ ଶ୍ରୀସନ୍ଥଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ଏହି ଫଟୋକୁ ଅପଲୋଡ କରିଛନ୍ତି ସୁରେଶ ରାଇନା । ଏହା ସହିତ ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଭାଇଚାରା ହେଉଛି ସବୁକିଛି । ଯେଉଁଠି ଆମର ମନ ରହିଛି, ତାହା ହେଉଛି ପରିବାର । ଏହା ସହିତ ଖୁବଶୀଘ୍ର ସୁସ୍ଥ ହୋଇଯାଆନ୍ତୁ ବୋଲି କାମନା କରି ମେସେଜରେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ ପରିବାର, ଜୀବନ, ଭାଇଚାରା ଏବଂ ସମୟ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖିଥାଅ ଭାଇ । ଆମେ ସର୍ବଦା ତୁମ ସହ ଅଛୁ ।

TRUST AND KNOW THERE IS SOMETHING INSIDE YOU THAT IS GREATER THAN ANY

OBSTACLE YOU FACE ..GOOD TO SEE YOU CHOTTE BHAI . WAITING FOR YOUR COMBACK. @RishabhPant17 #Brotherhood @ImRaina @sreesanth36 pic.twitter.com/7wGmyTo1vT

— Harbhajan Turbanator (@harbhajan_singh) March 26, 2023