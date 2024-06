ଦିଲ୍ଲୀ ପରେ ଏବେ ଏହି ସହରର ବିମାନବନ୍ଦରରେ ଦୁର୍ଘଟଣା: ଅଳ୍ପକେ ବର୍ତ୍ତିଗଲା ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ଜୀବନ, ଦେଖନ୍ତୁ Video

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ : ରାଜକୋଟ ବିମାନବନ୍ଦର ଟର୍ମିନାଲ ବାହାରେ ଆଜି ଶନିବାର (ଜୁନ୍ 29)ରେ ଯାତ୍ରୀ ପିକଅପ୍ ଏବଂ ଡ୍ରପ୍ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏକ ଛାତ ଭୁଶୁଡି ପଡିଛି। ତେବେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣାରେ କେହି ଆହତ ହୋଇନାହାଁନ୍ତି। ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଯୋଗୁ ଏହି ଅଘଟଣ ଘଟିଥିବା କୁହାଯାଉଛି। ତେବେ ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣା କେହି ମୃତାତହ ହୋଇନଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି।

ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଜୁଲାଇ ୨୦୨୩ରେ ରାଜକୋଟ ବିମାନବନ୍ଦରର ନୂତନ ଟର୍ମିନାଲ ବିଲ୍ଡିଂର ଉଦଘାଟନ କରିଥିଲେ। ଏହି ବିମାନବନ୍ଦରକୁ ୧୪୦୦ କୋଟିରୁ ଅଧିକ ମୂଲ୍ୟରେ ବିସ୍ତାର କରାଯାଇଥିଲା।

କହିରଖୁ ଗୋଟିଏ ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ତଥା ଶୁକ୍ରବାର ଦିଲ୍ଲୀ ବିମାନବନ୍ଦରର ଟର୍ମିନାଲ୍-୧ ରେ ଏଭଳି ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା। ଏଠାରେ କେନୋପି ତଥା ଛାତ ଭୁଷୁଣି ପଡିବାରୁ ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। ସେହିପରି ୮ ଜଣ ଆହତ ହୋଇଥିଲେ। ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ୪ରୁ ଅଧିକ ଗାଡ଼ି କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଥିଲା।

ପାଣିପାଗ ବିଭାଗର ସୂଚନାନୁସାରେ, ଦକ୍ଷିଣ ଗୁଜରାଟ ଉପରେ ଏକ ସାଇକ୍ଲୋନିକ୍ ସିଷ୍ଟମ ସକ୍ରିୟ ରହିଛି, ଏହା ଫଳରେ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଲାଗି ରହିଛି। ଆସନ୍ତା ପାଞ୍ଚ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବର୍ଷା ଜାରି ରହିବ ବୋଲି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି। ଆଇଏମଡି ଦକ୍ଷିଣ ଗୁଜରାଟ ପାଇଁ ‘ୟେଲୋ ଓ୍ୱାର୍ଣିଂ’ ଜାରି କରିଛି।

VIDEO | Canopy collapses at the passenger pickup and drop area outside #Rajkot airport terminal amid heavy rains.

(Source: Third Party) pic.twitter.com/gsurfX2O1S

— Press Trust of India (@PTI_News) June 29, 2024