କରୋନାର ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ଏବେ ମୋର୍ଚ୍ଚା ସମ୍ଭାଳିବେ ସେନା : ପ୍ରତୀରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ ୨୦ ।୪ (ଓଡିଶା ଭାସ୍କର) : ଦେଶରେ କରୋନାର ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଲହର ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ମାଡିଚାଲିଛି । ଏହି ସଂକ୍ରମଣକୁ ରୋକିବା କଷ୍ଟ ହେଉଛି । ଏହାର ପ୍ରଭାବରେ ଦେଶର ନେତା ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଜନତା ସମସ୍ତେ ସଂକ୍ରମିତ ହେଉଛନ୍ତି । ବଢୁଥିବା ସଂକ୍ରମଣକୁ ଦେଖି କେତେକ ରାଜ୍ୟ ଲକଡାଉନ୍ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି । କରୋନାର ଦ୍ୱିତୀୟ ଲହରକୁ ସେନା ସମ୍ଭାଳିବା ନେଇ ସେନା ମୁଖ୍ୟ ଏମଏମ୍ ନରୱାଣେଙ୍କୁ ଭେଟିଛନ୍ତି ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜନାଥ ସିଂହ । ଏହାସହ ଡିଆରଡିଓର ମୁଖ୍ୟଙ୍କ ସହ ମଧ୍ୟ କଥା ହୋଇଛନ୍ତି ପ୍ରତୀରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ । କରୋନାର ଦ୍ୱିତୀୟ ଲହର ଅସମ୍ଭାଳ ହୋଇ ପଡୁଥିବାରୁ ଏହାକୁ ସମ୍ଭାଳିିବା ପାଇଁ ସେନାକୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଛନ୍ତି । ଏଥିସହ ସମସ୍ତ ନାଗରିକଙ୍କୁ ଠିକ୍ ସମୟରେ ସୁବିଧା ଯୋଗାଇବାକୁ ରାଜନାଥ ସିଂହ ସେନାକୁ କହିଛନ୍ତି ।

Defence Minister Rajnath Singh spoke to Army Chief General MM Naravane, Defence Secretary and DRDO chief and asked them to offer available facilities and expertise to civilians during the #COVID19 crisis.

