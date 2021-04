ତାମିଲ ଫିଲ୍ମର ରିମେକରେ ନଜର ଆସିବେ ରଣବୀର

ମୁମ୍ବାଇ, ୧୪ ।୪ (ଓଡିଶା ଭାସ୍କର) : ବଲିଉଡରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଅଭିନେତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ରଣବୀର ସିଂ ହେଉଛନ୍ତି ଜଣେ । ଲଗାତର ଫିଲ୍ମ ଏବଂ ବିିଜ୍ଞାପନ ସୁଟିଂରେ ନିଜକୁ ବ୍ୟସ୍ତ ରଖନ୍ତି ରଣବୀର । କରୋନା ମହାମାରୀ ପାଇଁ ତାଙ୍କ ଅନେକ ଗୁଡିଏ ଫିଲ୍ମ ରିଲିଜ୍ ଅପେକ୍ଷାରେ ରହିଛି । ଏହା ଭିତରେ ରଣବୀର ନିଜର ଆଗାମୀ ଫିଲ୍ମର ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି । ଏହା ସାଉଥର ବ୍ଲକବଷ୍ଟର ଫିଲ୍ମ “ଅନ୍ନିୟନ’ର ରିମେକ୍ । ଏହାକୁ ନିର୍ମାଣ କରିବା ପାଇଁ ସାଉଥ୍ ଫିଲ୍ମ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଶଙ୍କରଙ୍କ ସହିତ ହାତ ମିଳେଇଛନ୍ତି ରଣବୀର ।

Proudly announcing my collaboration with the pioneering visionary of Indian cinema, the maverick master craftsman SHANKAR @shankarshanmugh 🎥💫 powered by veteran film producer Dr. Jayantilal Gada @jayantilalgada @PenMovies 🧿🙏🏽 pic.twitter.com/cI2Thzxu55

— Ranveer Singh (@RanveerOfficial) April 14, 2021