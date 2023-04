ବାଙ୍ଗାଲୋରରେ ସାମିଲ ହେଲେ ଦୁଇ ଷ୍ଟାର ଖେଳାଳି: ରିସି ଟୋପଲି-ରଜତ ପଟୀଦାରଙ୍କୁ କରିବେ ରିପ୍ଲେସ

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଆଇପିଏଲ-୨୦୨୩ରେ ଖେଳାଳିଙ୍କ ଆହତ ସମସ୍ୟା ଅନେକ ଦଳ ପାଇଁ ଚିନ୍ତା ବଢାଇ ଦେଇଛି । ତେବେ ଏଥି ମଧ୍ୟରେ ରୋୟଲ ଚାଲେଞ୍ଜର୍ସ ବାଙ୍ଗାଲୋରକୁ ମଧ୍ୟ ଦୁଇଟି ଝଟକା ଲାଗିଛି । ଦଳର ଷ୍ଟାର ଖେଳାଳି ରିସି ଟୋପଲି ଏବଂ ରଜତ ପଟୀଦାର ଆହତ ହୋଇ ଦଳରୁ ବାଦ୍ ପଡିଥିଲେ । ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ଦଳରେ ସାମିଲ କରିଛି ଆରସିବି । ଏ ନେଇ ଆରସିବି ପକ୍ଷରୁ ଟ୍ୱିଟ କରି ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି ।

ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାର ବାମହାତୀ ବୋଲର ୱେନ ପାର୍ଣ୍ଣେଲଙ୍କୁ ରିସି ଟୋପଲିଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ଆରସିବି ସାମିଲ କରିଥିବା ବେଳେ ରଜତ ପଟୀଦାରଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ବୈଶାକ ବିଜୟ କୁମାର ସ୍ଥାନ ପାଇଛନ୍ତି । ଆଇପିଏଲରେ ୨୬ଟି ମ୍ୟାଚ ଖେଳି ୨୬ଟି ୱିକେଟ ଅକ୍ତିଆର କରିଥିବା ବୋଲର ୱେନ ପାର୍ଣ୍ଣେଲଙ୍କୁ ୭୫ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରେ ଆରସିବି ନିଜ ଦଳରେ ସାମିଲ କରିଛି । ପୂର୍ବରୁ ସେ ଡେକାନ୍ ଚାର୍ଜର୍ସ, ପୁଣେ ୱାରିୟର୍ସ ଇଣ୍ଡିଆ ଏବଂ ଦିଲ୍ଲୀ କ୍ୟାପିଟାଲ୍ସ(ତତ୍କାଳୀନ ଦିଲ୍ଲୀ ଡେୟାରଡେଭିଲ୍ସ) ପକ୍ଷରୁ ଖେଳିସାରିଛନ୍ତି । ତାଙ୍କ ନିକଟରେ ଟି-୨୦ ଖେଳିବାର ଯଥେଷ୍ଟ ଅନୁଭବ ରହିଛି ।

