Realme 13 Pro 5G ସିରିଜର ଲଞ୍ଚ ଡେଟ ହେଲା କନଫର୍ମ, ମିଡରେଞ୍ଜରେ ମିଳିବ AI ଫିଚର୍ସର ଦମଦାର ଫୋନ

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ରିୟଲମି ଭାରତରେ ଏକ ନୂଆ ଫୋନ ସିରିଜ ଲଞ୍ଚ କରିବାକୁ ଯାଉଛି, ଯାହାର ନାମ Realme 13 Pro 5G Series ରହିଛି । ରିୟଲମିର ଏହି ଫୋନ ସିରିଜରେ ଦୁଇଟି ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ ସାମିଲ ହେବ, ଯେଉଁଥିରେ Realme 13 Pro+ 5G ଏବଂ Realme 13 Pro+ 5G ରହିବ । କମ୍ପାନୀ ନିଜର ଏହି ଅପକମିଙ୍ଗ ଫୋନକୁ ନେଇ କଲର ଭାରିଫିକେସନ ସହ ଏହାର ଲଞ୍ଚିଙ୍ଗ ଡିଟେଲ୍ସ ମଧ୍ୟ କନଫର୍ମ କରିଛି ।

ରିୟଲମି ଏହି ଫୋନକୁ ୩୦ ଜୁଲାଇରେ ଲଞ୍ଚ କରିବ । ଏହି ଫୋନ ସିରିଜର ଲଞ୍ଚିଙ୍ଗ ଇଭେଣ୍ଟର ଲଞ୍ଚିଙ୍ଗ ଡିଟେଲ କମ୍ପାନୀ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ୍ସରେ ଦ୍ୱିପ୍ରହରରେ ଆୟୋଜନ କରାଯିବ । ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ଫୋନ୍ସରେ କିଛି ସ୍ପେସିଫିକେସନ୍ସ ଏବଂ ଫିଚର୍ସ ବିଷୟରେ କହିବା ।

Realme 13 Pro ଫୋନ ଏଆଇ ସହ ଅଲ୍ଟ୍ରା-କ୍ଲିୟର କ୍ୟାମେରା ସପୋର୍ଟ କରିବାକୁ ଯାଉଛି । ଏହି ସିରିଜର ଫୋନ କମ୍ପାନୀର ଏଆଇ-ଫାର୍ଷ୍ଟ ଫୋଟୋଗ୍ରାଫି ଆର୍କିଟେକଚର HYPERIMAGE+ ସହ ଆସୁଥିବା ପ୍ରଥମ ଫୋନ ହେବ ।

Realme 13 Pro+ 5G ର କ୍ୟାମେରା ଡିଟେଲ୍ସକୁ ମଧ୍ୟ କମ୍ପାନୀ କନଫର୍ମ କରିସାରିଛି । ଏହି ଫୋନର ପଛ ଭାଗରେ ମୁଖ୍ୟ କ୍ୟାମେରା 50MP Sony LYT 701 ସେନସର ଏବଂ OIS ସପୋର୍ଟ ସହ ଆସିବ। ଏହି ଫୋନର ଅନ୍ୟ ବ୍ୟାକ କ୍ୟାମେରା 50MP Sony LYT 600ର ପେରିସ୍କୋପ ଟେଲିଫୋଟୋ କ୍ୟାମେରା ଲେନ୍ସ ସହ ଆସିବ ଯାହା 3x ଆପ୍ଟିକାଲ ଜୁମର ସପୋର୍ଟ କରିବ । ଏହାର ମୂଲ୍ୟ ୨୦ ରୁ ୨୫ ହଜାର ରେଞ୍ଜରେ ରହିବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି ।

