ପୋଲିସକର୍ମୀଙ୍କ କଲର ଧରିଲେ କଂଗ୍ରେସ ନେତ୍ରୀ, ଜାଣନ୍ତୁ କାହିଁକି

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟର ସମନକୁ ନେଇ କଂଗ୍ରେସ ଦେଶସାରା ବିରୋଧ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଛି । ଗୁରୁବାର ତେଲଙ୍ଗାନା, ତାମିଲନାଡୁ, କର୍ଣ୍ଣାଟକ, ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ସହ ଅନେକ ରାଜ୍ୟରେ କଂଗ୍ରେସ ନେତାମାନେ ବିରୋଧ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ । ଏହାରି ମଧ୍ୟରେ ହାଇଦ୍ରାବାଦରେ ଇଡିର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ବିରୋଧରେ ପ୍ରଦର୍ଶନ ସମୟରେ କଂଗ୍ରେସ ନେତା ରେଣୁକା ଚୌଧୁରୀ ଜଣେ ପୋଲିସକର୍ମୀଙ୍କ କଲର ଧରିଥିଲେ । ଯାହାର ଏକ ଭିଡିଓ ଏବେ ଭାଇରାଲ ହେବାରେ ଲାଗିଛି ।

ଘଟଣା ଅନୂଯାୟୀ, ରାହୁଲଙ୍କୁ ଇଡିର ସମନକୁ ବିରୋଧ କରି ହାଇଦ୍ରାବାଦରେ ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଥିଲେ କଂଗ୍ରେସର ଏହି ବରିଷ୍ଠ ନେତ୍ରୀ ରେଣୁକା ଚୌଧୁରୀ । ହେଲେ ପୋଲିସ ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଥିବା ଶତାଧିକ କର୍ମୀଙ୍କୁ ଉଠାଇନେଇଥିଲେ । ଆଉ ଏହି ସମୟରେ ରେଣୁକା ଏହାର ପ୍ରତିବାଦ କରିବା ସହ ପୋଲିସର କଲର ଧରିଥିଲେ ଯାହାର ଭିଡିଓ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି ।

#WATCH | Telangana: Congress leader Renuka Chowdhury holds a Policeman by his collar while being taken away by other Police personnel during the party's protest in Hyderabad over ED summons to Rahul Gandhi. pic.twitter.com/PBqU7769LE

— ANI (@ANI) June 16, 2022