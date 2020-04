ରାଜ୍ୟରେ ରେକର୍ଡ଼ ସଂଖ୍ୟକ ଟେଷ୍ଟ, ସବୁ ନେଗେଟିଭ୍

ଭୁବନେଶ୍ୱର, ୧୬ା୪(ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର): ରାଜ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ରେକର୍ଡ଼ ସଂଖ୍ୟକ ଟେଷ୍ଟ କରାଯାଇଛି । ରେକର୍ଡ଼ ସଂଖ୍ୟକ୧୧ଶହ ୯୭ଜଣଙ୍କ ନମୁନା ଟେଷ୍ଟ ହୋଇଛି । ସମସ୍ତ ନମୁନାର ରିପୋର୍ଟ ନେଗେଟିଭ୍ ଆସିଛି । ଓଡ଼ିଶାରେ ୬୦ରେ ସୀମିତ ରହିଛି କରୋନା ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ।

ଏହାସହ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ରେ କରୋନାରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ସୁସ୍ଥ ହୋଇଛନ୍ତି । ଖୁବଶୀଘ୍ର ତାଙ୍କୁ ଡିସଚାର୍ଯ କରାଯିବ । ଏନେଇ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ପରିବାର ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଟ୍ୱିଟ ଯୋଗେ ସୂଚନା ମିଳିଛି । ଉଲ୍ଲେଖଯୋଗ୍ୟ ଯେ କରୋନାରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ଥିବା ୬୦ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ୧୯ଜଣ ସୁସ୍ଥ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି । ବତ୍ତର୍ମାନ ୪୦ଜଣ କରୋନାରେ ଆକ୍ଟିଭ ରହିଛନ୍ତି ।

It is indeed a pleasure to share that today we tested 1197 samples for COVID-19,

the highest so far.

No new cases were found.

One positive case of Sundargarh has recovered from COVID-19 and will soon be discharged.

Our recovered cases now stand at 19.

A great day indeed!

— H & FW Dept Odisha (@HFWOdisha) April 15, 2020