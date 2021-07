ମଦ ଦୋକାନ ଖୋଲିବାରୁ ରେସ୍ତୋରାଁ ମାଲିକ ଖୁସି ହୋଇ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଫଟୋର ଉତାରିଲେ ଆଳତୀ

ଚନ୍ଦ୍ରପୁର: କରୋନା ମହାମାରୀର ପ୍ରକୋପ କମିବାରୁ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ବନ୍ଦ ପଡିଥିବା ରେସ୍ତୋରାଁଗୁଡିକ ପୁଣି ଥରେ ଖୋଲିବା ନେଇ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଘୋଷଣା କଲେ । ମଦ ଉପରୁ ବି କଟକଣା ହଟାଇଲେ । ରେସ୍ତୋରାଁ ଖୋଲିବାରୁ ରୋଜଗାର ଠପ୍ ହୋଇ ପଡିଥିବା ମାଲିକଙ୍କ ମୁହଁରେ ହସ ଫୁଟିଲା । ତେବେ ରେସ୍ତୋରାଁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ରୋଜଗାର ସବୁଠୁ ବଡ ମାଧ୍ୟମ ହେଉଛି ମଦ । ଯାହା ଆପଣ ମାନେ ଲକଡାଉନ ହେବ ସମୟରେ ଦେଖିଥିଲେ ଯେ ମଦ ନେବା ପାଇଁ ଦୋକାନ ବାହାରେ ଲୋକମାନେ କେତେ ଭିଡ ଲଗାଇଥିଲେ । ହେଲେ ମଦ ଉପରୁ କଟକଣା ହଟିଯିବାରୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆନନ୍ଦିତ ଜଣେ ରେସ୍ତୋରାଁ ମାଲିକ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଫଟୋର ଆଳତୀ ଉତାରିଛନ୍ତି । ଏମିତି ଅଜବ ଘଟଣା ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ଚନ୍ଦ୍ରପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ।

Maharashtra: Owner of a bar & restaurant in Chandrapur, performs 'aarti' of a photo of district's Guardian Minister Vijay Wadettiwar, as the six-yr-old liquor ban here was lifted by state govt last week

He says, "For us he is God. Whoever helps us earn a livelihood, is our God." pic.twitter.com/YikN32AEWb

— ANI (@ANI) July 10, 2021