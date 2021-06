ବହୁ ପ୍ରତୀକ୍ଷିତ ଫିଲ୍ମ ‘RRR’ର ରିଲିଜକୁ ନେଇ ଆସିଲା ବଡ ଅପଡେଟ୍, ଏହି ଭାଷାରେ ଚାଲିଛି ଡବିଂ

ମୁମ୍ବାଇ: ବହୁ ପ୍ରତୀକ୍ଷିତ ଫିଲ୍ମ ମଧ୍ୟରୁ “RRR” କୁ ନେଇ ଲୋକମାନେ ଖୁବ୍ ଏକ୍ସାଇଟେଡ୍ ଅଛନ୍ତି । ଏବେ ଫିଲ୍ମକୁ ନେଇ ଆଉ ଏକ ଅପଡେଟ୍ ଆସିଛି । କୁହାଯାଉଛି ଯେ, ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ମଲ୍ଟିଷ୍ଟାରର୍ ଫିଲ୍ମ RRR ର ଖୁବଶୀଘ୍ର ସୁଟିଂ ପୂରା ହେବାକୁ ଯାଉଛି । ଏନେଇ ଫିଲ୍ମ ମେକର୍ସ ମାନେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି । ଫିଲ୍ମଟି ପୂର୍ବ ଘୋଷଣା ଅନୁସାରେ ଅକ୍ଟୋବର୍ ୧୩ ତାରିଖରେ ରିଲିଜ୍ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ।

ଫିଲ୍ମର ମୁଖ୍ୟ ଚରିତ୍ରରେ ଥିବା ଅଭିନେତା ଜୁନିୟର୍ ଏନଟିଆର୍ ଏବଂ ରାମ ଚରଣ୍ ଦୁହେଁ ତେଲୁଗୁ ଓ ତାମିଲ୍ ଡବିଂ ପୂରା କରିସାରିଛନ୍ତି । ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ବାକି ସବୁ ଭାଷାରେ ଡବିଂ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯିବ । ଏମିତିରେ ବି ଏବେ ଦୁଇଟି ଗୀତର ସୁଟିଂ ଚାଲିଛି । କିନ୍ତୁ ଏବେ ଫିଲ୍ମର ପୋଷ୍ଟ ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ ଆରମ୍ଭ ହୋଇସାରିଲେଣି । ତେବେ ଏହି ଫିଲ୍ମରେ ପାନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଆଭିମୁଖ୍ୟ ହେତୁ ସବୁ ଈଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରୁ ଷ୍ଟାର୍ ମାନଙ୍କୁ କାଷ୍ଟ କରାଯାଇଛି । ଯେମିତିକି ବଲିଉଡ୍ ରୁ ଆଲିୟା ଭଟ୍ଟ ଏବଂ ଅଜୟ ଦେବଗନ୍ ଏଥିରେ ଖାସ୍ ଚରିତ୍ର ନିଭେଇବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ।

Moving at a rapid pace 🤘🏻

Except for two songs, we are done with the shoot. #RRRMovie@tarak9999 & @alwaysramcharan have completed the dubbing for 2 languages and will wind up the rest soon. 🔥🌊 pic.twitter.com/6g1h5yTQhK

— RRR Movie (@RRRMovie) June 29, 2021