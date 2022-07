ମୃତ୍ୟୁ ପୂର୍ବରୁ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନରେ ‘ରମ୍’: ଅସୁସ୍ଥ ବାପାଙ୍କୁ ମଦ ପିଆଇବାର ଭିଡିଓ ଭାଇରାଲ

ଓଡିଶା ଭାସ୍କର: ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇ ଚିକିତ୍ସିତ ହେଉଥିବା ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନରେ ଦିଆଯାଉଛି ମଦ । ଯାହାର ଫଟୋ ଏବଂ ଭିଡିଓ ଏବେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ହେବାରେ ଲାଗିଛି । ତେବେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟକର ଘଟଣା ହେଉଛି ମଦ ପିଇବାର କିଛି ସମୟରେ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ପ୍ରାଣ ହରାଇଛନ୍ତି । ଯାହା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଚକିତ କରି ଦେଇଛି ।

ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଘୁରି ବୁଲୁତିବା ଏକ ପୋଷ୍ଟରେ ଏମିତି ଏକ ଘଟଣା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଯାହା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଚିନ୍ତା କରିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ କରି ଦେଇଛି । ମେଡିକାଲ ବେଡରେ ମୃତ୍ୟୁ ସହ ସଂଗ୍ରାମ କରୁଥିବା ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଝିଅ ରମ୍ ପିଆଉଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି, ସେ ବି ଇଞ୍ଜେକ୍ସନରେ । ତେବେ ରୋଗୀଙ୍କୁ ମଦ ପିଆଉଥିବା ଏହି ଯୁବତୀ ଜଣକ ହେଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଝିଅ । ଏଭଳି ଏକ ପୋଷ୍ଟ ଏବେ ଇଣ୍ଟରନେଟରେ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି । ଏହି ଭିଡିଓରେ ବାପା ଏବଂ ଝିଅଙ୍କ ଇମୋସନାଲ ସମ୍ପର୍କ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ।

Daughter gives dad final sip of his favorite drink before he dies https://t.co/oo7oumTjTo pic.twitter.com/5ApwkvwSr1

— New York Post (@nypost) July 2, 2022