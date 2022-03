କାନ୍ଦି ପକାଇଲେ ଋଷୀ ସୈନିକ: ଆତ୍ମ ସମର୍ପଣ ପରେ ଯବାନଙ୍କୁ ମାଆଙ୍କ ସହ କଥା କରାଇଲେ ୟୁକ୍ରେନ ବାସୀ

ନୂଆଦିଲ୍ଳୀ: ୟୁକ୍ରେନରେ ଋଷ ସୈନିକମାନଙ୍କ ଆତଙ୍କ ଗତ ୮ ଦିନରୁ ଜାରି ରହିଛି । ଅନ୍ୟ ପଟେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଯବାନଙ୍କର ଏକ ଭିଡିଓ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ଛାତିକୁ ମଧ୍ୟ ଥରାଇ ଦେବ । ୟୁକ୍ରେନ ଉପରେ ବର୍ବରତା ଯୋଗୁଁ ଋଷକୁ ହୃଦୟହୀନ କୁହାଯାଉଥିବା ବେଳେ ଅନେକ ଭିଡିଓ ଏମିତି ଅଛି ଯେଉଁଥିରେ ଋଷର ସୈନିକମାନେ ବେସାହାରା ଅନୁଭବ କରୁଥିବା ମନେ ହେଉଛି । ଏହିଭଳି ଏକ ଭିଡିଓ ସାମନାକୁ ଆସିଛି ଯେଉଁଥିରେ ଋରେ ଜଣେ ଯବାନ କାନ୍ଦୁଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ତେବେ କ’ଣ ରହିଛି ପ୍ରକୃତ ଘଟଣା ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ।

Video shared on Ukrainian channels of a captured Russian soldier apparently being fed by locals. The post says he burst into tears when he was allowed to video-call his mother. So many of these troops are just teenagers, with absolutely no clue what this war is really for. pic.twitter.com/oCPUC8cKcO

— Matthew Luxmoore (@mjluxmoore) March 2, 2022