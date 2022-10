‘ଡାର୍ଟୀ ବମ୍‌’ ବାହାନାରେ ୟୁକ୍ରେନ୍ ଉପରେ ପରମାଣୁ ଆକ୍ରମଣ କରିପାରେ ଋଷ, ଚେତାଇ ଦେଲେ ରକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ୟୁକ୍ରେନ୍‌ରେ ଜାରୀ ରହିଥିବା ଯୁଦ୍ଧ ମଧ୍ୟରେ ପରମାଣୁ ଆକ୍ରମଣର ଆଶଙ୍କା ବଢିବାରେ ଲାଗିଛି। ‘ଡାର୍ଟୀ ବମ୍‌’ ବାହାନାରେ ଋଷ ସେନା ୟୁକ୍ରେନ୍ ଉପରେ ପରମାଣୁ ବୋମା ଆକ୍ରମଣ କରିପାରେ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଋଷ ଦାବି କରିଛି ଯେ ୟୁକ୍ରେନ ଏହାକୁ ରେଡିଓଆକ୍ଟିଭ୍ ଉପକରଣ ଅର୍ଥାତ୍ ‘ଡାର୍ଟୀ ବମ୍’ ମାଧ୍ୟମରେ ଉତ୍ତେଜିତ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। ରୁଷ ଏହା ମଧ୍ୟ ଦାବି କରିଛି ଯେ ୟୁକ୍ରେନ ଏଭଳି ବମ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ଉତ୍ତେଜିତ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ଯାହାର ପରମାଣୁ କ୍ଷମତା ଥାଇପାରେ।

ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ଋଷ ରକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ସର୍ଗେଇ ସୋଏଗୁ ଭାରତ ପ୍ରତିପକ୍ଷ ରାଜନାଥ ସିଂଙ୍କ ସହିତ ଏ ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ଫୋନ୍‌ରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ ୟୁକ୍ରନେ୍ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ଭାବିତ ‘ଡାର୍ଟୀ ବମ୍‌’ ପ୍ରୟୋଗ ବିଷୟରେ ଅବଗତ କରାଇଥିଲେ। ଏହାର ଉତ୍ତରରେ ରକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜନାଥ ସିଂ ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ସଂଘର୍ଷକୁ ଖୁବଶୀଘ୍ର ସମାଧାନ ପାଇଁ ତୁରନ୍ତ କୂଟନୈତକ ସ୍ତରରେ ଆଲୋଚନା ମାଧ୍ୟମରେ ଶେଷ କରିବାକୁ ଭାରତର ପକ୍ଷକୁ ଦୋହରାଇଥିଲେ। ଏବଂ କୌଣସି ପ୍ରକାର ପରମାଣୁ ବିକଳ୍ପ ଉପରେ ବିଚାର ନକରିବାକୁ କହିଥିଲେ।

🇷🇺☎️🇮🇳 On October 26, Russian Defence Minister Sergei Shoigu, had a telephone conversation w/ Defence Minister of #India Rajnath Singh. They discussed situation in #Ukraine. Sergei Shoigu conveyed his concerns about possible provocations by Ukraine with the use of a ‘dirty bomb’. pic.twitter.com/QIWIoYnKzU

— Russia in India 🇷🇺 (@RusEmbIndia) October 26, 2022