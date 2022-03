କ୍ରିକେଟର ନୂଆ ନିୟମକୁ ନେଇ ଖୁସି ଜାହିର କଲେ ସଚିନ, ଜାଣନ୍ତୁ କେଉଁ ରୁଲରେ ଆସିଲା ପରିବର୍ତ୍ତନ

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ମେଲବୋର୍ଣ୍ଣ କ୍ରିକେଟ କ୍ଲବ ନିକଟରେ କ୍ରିକେଟର କିଛି ନିୟମରେ ସଂଶୋଧନ କରିଛନ୍ତି । କ୍ରିକେଟ ମ୍ୟାଚର କିଛି ନିୟମରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିଛି ଏମସିସି । ସଂଶୋଧିତ ତାଲିକାରେ ସାମିଲ ରହିଛି ମଙ୍କଡିଙ୍ଗ ଏବଂ କ୍ୟାଚ ଆଉଟ ଭଳି କିଛି ନିୟମ । ଆସନ୍ତା ଅକ୍ଟୋବରରେ ଲାଗୁ ହେବ ଏହି ସମସ୍ତ ନିୟମ । ତେବେ ସଂଶୋଧିତ ଏହି ନିୟମକୁ ସହମତି ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି ଗଡ ଅଫ କ୍ରିକେଟ ମାଷ୍ଟର ବ୍ଲାଷ୍ଟର ସଚିନ ତେନ୍ଦୁଲକର ।

ଏ ନେଇ ଏକ ଭିଡିଓ ଜାରି କରି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ସଚିନ । ଏମସିସି ଦ୍ୱାରା ମଙ୍କଡିଙ୍ଗକୁ ରନଆଉଟ ଘୋଷଣା କରାଯିବା ନିୟମକୁ ଠିକ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ତେନ୍ଦୁଲକର । ମଙ୍କଡିଙ୍ଗ ଶବ୍ଦକୁ ନେଇ ଅସହଜ ଅନୁଭବ କରୁଥିବା ବେଳେ ଏବେ ଏହାକୁ ରନ ଆଉଯରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ସେ ସମର୍ଥନ କରିଛନ୍ତି । ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କେଉଁ କେଉଁ ନିୟମରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିଛି ଏମସିସି ।

Cricket is a beautiful sport. It allows us to challenge existing norms and help refine laws of the game. Some of the changes introduced by MCC are praiseworthy.#CricketTwitter pic.twitter.com/bet0pakGQM

— Sachin Tendulkar (@sachin_rt) March 9, 2022