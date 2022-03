ବ୍ୟାଟମ୍ୟାନ ସ୍କ୍ରିନିଂ ସମୟରେ ଉଡିଲା ଏହି ସ୍ପେସିଆଲ ଗେଷ୍ଟ: ଦେଖନ୍ତୁ ସିନେମା ଥିଏଟରର ଭାଇରାଲ ଭିଡିଓ

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଥିଏଟରରେ ଚାଲିଥିଲା ଫିଲ୍ମ୍ ବ୍ୟାଟମ୍ୟାନ । ହେଲେ ଏମିତି କିଛି ହେଲା ଯାହାର ଭିଡ଼ିଓ କରି ଦର୍ଶକ ମାନେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଅପଲୋଡ଼ କରିଛନ୍ତି । ତେବେ ଟେକ୍ସାସ ସହରର ଅଷ୍ଟିନର ଏକ ଥିଏଟରରେ ଲୋକମାନେ ବସି ବ୍ୟାଟମ୍ୟାନ ଫିଲ୍ମ ଦେଖୁଥିଲେ । ହେଲେ ତା ଭିତରେ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅତିଥିକୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା । ହେଲେ ସେ କୌଣସି ସେଲିବ୍ରିଟି ନୁହଁ ବରଂ ବ୍ୟାଟମ୍ୟାନ ଫିଲ୍ମ ଦେଖିଲା ବେଳେ ଥିଏଟର ଭିତରେ ଏକ ସତସତିକା ବ୍ୟାଟ ତଥା ବାଦୁଡ଼ି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ।

ତେବେ ଜେରେମିଆ ନାମକ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଏହି ଫିଲ୍ମ ଦେଖିଲା ବେଳେ ବାଦୁଡ଼ିକୁ ସିନେମା ହଲ୍ ଭିତରେ ଦେଖି ତାର ଏକ ଭିଡ଼ିଓ କରି ପୋଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି । ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଏକ ସତସତିକା ବାଦୁଡ଼ି ଲୋକଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଉଡ଼ୁଥିବା ଦେଖା ଯାଇଥିଲା । ତା ସାଙ୍ଗକୁ ସେହି ବାଦୁଡ଼ି ଫିଲ୍ମ ସ୍କ୍ରିନ୍ ପାଖରେ ମଧ୍ୟ ଉଡ଼ୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା । ଏମିତିକି ଏଥିପାଇଁ ପରେ ମ୍ୟାନେଜମ୍ୟାଣ୍ଟ ଆନିମଲ କଣ୍ଟ୍ରୋଲକୁ ମଧ୍ୟ ଡ଼କାଇଥିଲେ ବୋଲି ମ୍ୟାନେଜମ୍ୟାଣ୍ଟ ପକ୍ଷରୁ କୁହା ଯାଇଛି । କିନ୍ତୁ ଫିଲ୍ମ ହଲ୍ ଭିତରେ ବାଦୁଡ଼ି ପଶିବା ଏବଂ ତାହା ମଧ୍ୟ ବ୍ୟାଟସମ୍ୟାନ ଫିଲ୍ମ ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ପଶି ଥିବାରୁ ଲୋକମାନେ ଟିକେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଥିଲେ । ଦେଖନ୍ତୁ ଭିଡିଓ…..

I’m at the Batman movie and there are real bats in the theater…. #Imcooloffthat pic.twitter.com/NdSkMITXQi

— J (@Jeremiah24_) March 5, 2022