କ୍ରିକେଟରଙ୍କ ହାତରେ ହାତକଡି: ଗିରଫ ହେଲେ ଭାରତର ପୂର୍ବତନ ଖେଳାଳି, ସଚିନଙ୍କ ସହ ଖେଳିଛନ୍ତି ମ୍ୟାଚ

ମୁମ୍ବାଇ: ଭାରତର ପୂର୍ବତନ ଖେଳାଳି ବିନୋଦ କାମ୍ବଲୀଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି ମୁମ୍ବାଇ ପୋଲିସ । ନିଶାଶକ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଜଣା ଗାଡିକୁ ଧକ୍କା ଦେବା ଅଭିଯୋଗରେ ବିନୋଦଙ୍କ ହାତରେ ଲାଗିଛି ହାତକଡି । ଏ ନେଇ ଏକ ମାମଲା ରୁଜୁ ହେବା ସହ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରହିଛି । ତେବେ ବିନୋଦ ଜାମିନରେ ଫେରି ଆସିଛନ୍ତି ।

Former Indian cricketer Vinod Kambli was arrested for hitting a car under the influence of alcohol. Further investigation is underway: Bandra Police

(Pic Source: Vinod Kambli's Twitter handle)

