ଟ୍ରେଣ୍ଡ୍ କରୁଛି #SanctionPakistan, ତାଲିବାନଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରୁଛି ପାକ୍

ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର ବ୍ୟୁରୋ: ଆଫଗାନିସ୍ତାନରେ ତାଲିବାନୀ ଆତଙ୍କ ପଛରେ ପାକିସ୍ତାନର ହାତ ରହିଛି । ଆଫଗାନ୍ ସରକାର ଏହାର ବିରୋଧ କରୁଥିବାବେଳେ ସେଠାକାର ନାଗରିକମାନେ ମଧ୍ୟ ତାଲିବାନ ଓ ପାକ୍ ବିରୋଧେରେ ସୋସିଆଲ୍ ମିଡିଆରେ ସ୍ୱର ଉଠାଉଛନ୍ତି । ଆଉ ଟ୍ୱିଟର୍ରେ ସମ୍ପ୍ରତି ଟ୍ରେଣ୍ଡ୍ ରହିଛି #SanctionPakistan. ଏଭଳି ହାସଟାଗ୍ ଶୀର୍ଷରେ ରହିଛି ଟ୍ରେଣ୍ଡିଙ୍ଗ୍ । ତାଲିବାନକୁ ସମର୍ଥନ କରିବା ସହ ସେମାନଙ୍କୁ ଶକ୍ତି ଯୋଗାଇବାରେ ପାକିସ୍ତାନ ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ନିର୍ବାହ କରୁଥିବା ଅଭିଯୋଗ ନେଇ ସମଗ୍ର ଦୁନିଆର ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିବାକୁ କୋଟି କୋଟି ଆଫଗାନ୍ ନାଗରିକ ଏଭଳି ସୋସିଆଲ୍ ମିଡିଆର ଉପଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି ।

Pak is pleading for an international settlement while quietly backing the Taliban on the ground.

We are killed, displaced, the world knows, but doesn’t take any action against Pak. we suspect that whole the world is involved in this proxy war.#SanctionPakistan pic.twitter.com/BBgBcjC1fO

— Zafar Saadat🇦🇫 (@ZafarSaadat) August 12, 2021