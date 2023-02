ସଞ୍ଜୟ ରାଉତଙ୍କ ବଡ ଅଭିଯୋଗ, ‘ପାର୍ଟି ଚିହ୍ନ ଏବଂ ଶିବସେନା ନାମ ପାଇଁ ୨ ହଜାର କୋଟି ଡିଲ୍ ହୋଇଛି’

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଶିବସେନାର ନିର୍ବାଚନ ଚିହ୍ନ ତଥା ଦଳର ନାମ ଛଡ଼ାଇ ନେବା ପରେ ଉଦ୍ଧବ ଠାକରେଙ୍କ ଦଳର ବିଜେପି ଏବଂ ସିନ୍ଦେ ଦଳ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ଜାରି ରଖିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସଞ୍ଜୟ ରାଉତ ମଧ୍ୟ ଏହି ରାଜନୈତିକ ଡଙ୍ଗାରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛନ୍ତି। ଶିବସେନାର ନାମ ଏବଂ ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରତୀକ ପାଇବା ପାଇଁ ୨,୦୦୦ କୋଟି ଟଙ୍କା ମୂଲ୍ୟର ଏକ ବଡ ଡିଲ୍ କରାଯାଇଛି ବୋଲି ସେ ଏକ ବଡ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି।

ସଞ୍ଜୟ ରାଉତ କହିଛନ୍ତି, ‘ଆମଠାରୁ ନିର୍ବାଚନ ଚିହ୍ନ ଏବଂ ନାମ ଛଡ଼ାଇବା ପାଇଁ ୨,୦୦୦ କୋଟି କାରବାର କିପରି ହୋଇଛି ବୋଲି ଟ୍ୱିଟ୍ କରି ମୁଁ କହିଛି। ରାଉତ ଟ୍ୱିଟ୍ କରି କହିଛନ୍ତି, ‘ମୋର ବିଶ୍ୱସନୀୟ ସୂଚନା ଅଛି … ମୁଁ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସୀ … ଏହା କେବଳ ପ୍ରାଥମିକ ଚିତ୍ର ଏବଂ ଏହା ୧୦୦% ସଠିକ୍ ଅଟେ।’ ଦେଶର ଇତିହାସରେ ଏହା ଅଦୃଶ୍ୟ ଅଟେ … ଖୁବ ଶୀଘ୍ର ଆହୁରି କିଛି ଖୁଲାସା କରାଯିବ ବୋଲି ରାଉତ କହିଛନ୍ତି ଯେ ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗ (ଇସିଆଇ) କୁ ଆଙ୍ଗୁଳି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କରୁଥିବା ଦେଖାଯାଇପାରିବ। ଶିବସେନାର(ୟୁବିଟି) ମୁଖ୍ୟ ମୁଖପାତ୍ରଙ୍କ ବିସ୍ଫୋରକ ଦାବି ଦୁଇ ଦିନ ତଳେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏକନାଥ ସିନ୍ଦେଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ବ୍ରେକଅପ୍ ଦଳ ବାଲାସାହେ ବିଦ୍ରୋହୀ ଶିବସେନାକୁ ‘ଶିବସେନା’ ନାମ ଏବଂ ଚିହ୍ନ ପ୍ରଦାନ କରିବାର ଦୁଇ ଦିନ ପରେ ଆସିଛି।

#WATCH | The party, the leader & the dishonest group that bids Rs 50 cr for MLAs, Rs 100 cr for MPs & Rs 50 lahks to 1 cr to buy our councillors. How much it would bid to take our name & symbol, you decide? My info is Rs 2,000 Crores: Sanjay Raut, Uddhav Thackeray faction leader pic.twitter.com/QZBPnwtn7A

