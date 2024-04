(Video) ଜେଲରୁ ମୁକୁଳିଲେ ସାଂସଦ ସଞ୍ଜୟ ସିଂହ, କହିଲେ-‘ଜେଲ କେ ତାଲା ଟୁଟେଙ୍ଗେ ସାରେ ନେତା ଛୁଟେଙ୍ଗେ’

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଆମ୍ ଆଦମୀ ପାର୍ଟିର ରାଜ୍ୟସଭା ସାଂସଦ ସଞ୍ଜୟ ସିଂହଙ୍କୁ ବୁଧବାର ଦିନ ତିହାର ଜେଲରୁ ମୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ଛଅ ମାସ ପରେ ଜେଲରୁ ବାହାରିବା ପରେ ସେ ହାତ ଉଠାଇ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାମାନଙ୍କୁ ଅଭିବାଦନ ଜଣାଇଛନ୍ତି। ଜେଲରୁ ବାହାରିବା ପରେ ସଞ୍ଜୟ ସିଂହ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହା ଉତ୍ସବ କରିବାର ସମୟ ନୁହେଁ, ଏହା ଏକ ସଂଘର୍ଷର ସମୟ। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଜେଲର ତାଲା ଭାଙ୍ଗିଯିବ ଏବଂ ସମସ୍ତ ନେତାଙ୍କୁ ମୁକ୍ତ କରାଯିବ।

ଏହାପୂର୍ବରୁ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ଦିଲ୍ଲୀ ଏକ୍ସାଇଜ୍ ପଲିସି ମାମଲାରେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ତାଙ୍କୁ ଜାମିନ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁଯାୟୀ ସଞ୍ଜୟ ସିଂହ ସମସ୍ତ ଆଇନଗତ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଶେଷ କରିବା ପରେ ତିହାର ଜେଲରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇଥିଲେ। ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ କହିଥିଲେ ଯେ ଜାମିନ ସର୍ତ୍ତକୁ ନିମ୍ନ ଅଦାଲତ ସ୍ଥିର କରିବେ।

#WATCH | As soon as AAP MP Sanjay Singh walks out of Tihar Jail on bail, he says, "Jashn manane ka waqt nahi aya hai, sangharsh ka waqt hai'…Our party's senior leaders Arvind Kejriwal, Satyendar Jain and Manish Sisodia are being kept behind bars. I have confidence that the… pic.twitter.com/bIYrJzUC5i

— ANI (@ANI) April 3, 2024