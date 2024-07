Waterfallରେ ଅଚାନକ୍ ଆସିଲା ବନ୍ୟା: ମଝିରେ ଫସିଗଲେ ପିକନିକକୁ ଆସିଥିବା ଲୋକେ, ଦେଖନ୍ତୁ Video

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ବିହାରର ରୋହତାସ୍ ଜିଲ୍ଲାର ୱାଟରଫଲରେ ପିକନିକ୍ ମନାଇବା କିଛି ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ମହଙ୍ଗା ପଡିଛି । ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ କିଛି ଲୋକ ପାଣିରେ ଫସି ଯାଇଥିଲେ । ବନ ବିଭାଗ ଟିମ୍ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ କରି ଲୋକଙ୍କୁ ବାହାରକୁ ଆଣିଥିଲେ । ଲୋକମାନେ ଉଦ୍ଧାରକାରୀ ଦଳକୁ ପ୍ରଶଂସା କରୁଛନ୍ତି ।

କୁହାଯାଉଛି ଯେ ରୋହତାସ ଜିଲ୍ଲାର ତିଲୋଥୁରେ ଏହି ଘଟଣା ଘଟିଛି । ତୁତଲା ଭବାନୀ ୱାଟରଫଲରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେତୁ ଜଳ ପ୍ରବାହ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିଲା ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଲୋକମାନେ ସେଠାରେ ଫସିଯାଇଥିଲେ । ପାଣିରେ ଫସି ରହିଥିବା ଲୋକଙ୍କ ବିଷୟରେ ସୂଚନା ତୁରନ୍ତ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଥିଲା । ଏହା ପରେ ବନବିଭାଗର ସୁରକ୍ଷା କର୍ମୀମାନେ ତୁରନ୍ତ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ । ପାଣିରୁ ବାହାରିବା ପରେ ଲୋକମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ପ୍ରାଣ ପଶିଲା ପରି ଲାଗିଲା ।

Rohtas: Flood in the waterfall of Maa Tutla Bhavani Dham, many people trapped.

More than half a dozen tourists were surrounded by flood water around the pond.

The forest department team safely rescued all the tourists. #RohtasFlood #TutlaBhavaniDham #WaterfallIncident… pic.twitter.com/pI5dyEZG2C

— Indian Observer (@ag_Journalist) July 13, 2024