ସୁଡାନରେ ଫସିରହିଥିବା ଭାରତୀୟଙ୍କୁ କରାଗଲା ସ୍ଥାନାନ୍ତର, ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ ଜୟଶଙ୍କରଙ୍କ ଅନୁରୋଧରେ ସାଉଦୀ ଆରବ କଲା ସାହାଯ୍ୟ

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ହିଂସା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ସୁଡାନରେ କିଛି ଭାରତୀୟ ସୁରକ୍ଷିତ ସାଉଦୀ ଆରବ ପହଁଚିଯିବା କଥା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି । ସାଉଦୀ ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଏକ ବିବୃତ୍ତି ଜାରି କରି କହିଛନ୍ତି ଯେ, ସେ ସୁଡାନରେ ନିଜର ଏବଂ ମିତ୍ର ଦେଶରେ କିଛି ନାଗରିକଙ୍କୁ ବାହାର କରିଛନ୍ତି । ଏଥିରେ କେତେକ କୁଟନୈତିକ ମଧ୍ୟ ରହିଛନ୍ତି । ବିବୃତ୍ତି ଆନୁଯାୟୀ, ସାଉଦୀ ଆରବର ୯୧ ଏବଂ ମିତ୍ର ଦେଶର ୬୬ ନାଗରିକ ସୁରକ୍ଷିତ ଅଛନ୍ତି । ଏଥିରେ ଭାରତ, ପାକିସ୍ତାନ, ବାଲାଂଦେଶ, ବୁଲଗାରିୟା, କୁବୈତ, କତର, ୟୁଏଇ, ମିଶ୍ର, ଟ୍ୟୁନିସିଆ, ଫିଲୀପୀଂସ, କାନାଡା ଏବଂ ବୁର୍କିନା ଫାସୋର ନାଗରିକ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଅଟନ୍ତି ।

ସାଉଦୀ ଆରବ ଏହି ସମସ୍ତ ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ପୂରଣ କରୁଛି । ସୁଡାନରେ ହିଂସା ବ୍ୟାପିବା ପରେ ବିଦେଶୀ ନାଗରିକଙ୍କୁ ପ୍ରଥମ ସରକାରୀ ସ୍ଥାନାନ୍ତର ବୋଲି ଜଣାପଡିଛି । ଏହି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନେଇ ଏକ ଜାହାଜ ଶନିବାର ଦିନ ଜେଦା ପହଁଚିଥିଲେ । ତେବେ ସାଉଦୀ ଆରବ ବିଦେଶ ମନ୍ତ୍ରୀ ଏସ ଜୟଶଙ୍କରଙ୍କ ଅନୁରୋଧ ପରେ ଭାରତୀୟ ନାଗରିକଙ୍କୁ ବାହାର କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି । ଜୟଶଙ୍କର ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ସାଉଦୀର ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ ଫୈସଲ ବିନ ଫରହାନ ଅଲ ସାଉଦଙ୍କ ସହ କଥା ହୋଇ ଭାରତୀୟ ନାଗରିକଙ୍କୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି ।

ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଡାନରୁ ବିଦେଶୀ ନାଗରିକଙ୍କୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରିବା ସମ୍ଭବ ହେବ। ବାସ୍ତବରେ, ସୁଡାନ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଉପରେ ଗତ ଏକ ସପ୍ତାହ ଧରି ସୁଡାନ ସଶସ୍ତ୍ର ବାହିନୀ (SAF) ଏବଂ ରାପିଡ୍ ସପୋର୍ଟ ଫୋର୍ସ (ଆରଏସଏଫ) ମଧ୍ୟରେ ବିବାଦ ଚାଲିଛି। ଏହି ସମୟରେ ଉଭୟ ପକ୍ଷ (ସେନା ଏବଂ ପାରାମିଲିଟାରୀ ଫୋର୍ସ) ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ଯେ, ସେମାନେ ବିଦେଶୀ ନାଗରିକଙ୍କୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛନ୍ତି। ଆମେରିକା, ବ୍ରିଟେନ, ଫ୍ରାନ୍ସ ଏବଂ ଚୀନ୍ ସମେତ ଅନେକ ଦେଶରୁ ନାଗରିକ ତଥା କୂଟନୀତିଜ୍ଞଙ୍କୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରିବାରେ ସହାୟତା କରିବାକୁ ରାଜି ହୋଇଥିବା ସୁଡାନର ସୈନ୍ୟ ଏକ ବିବୃତ୍ତିରେ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ସିଏନ୍ଏନ୍ ଅନୁଯାୟୀ, ଆଗାମୀ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଥଇଥାନ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହେବ ବୋଲି ବିବୃତ୍ତିରେ କୁହାଯାଇଛି।

#Statement | In the implementation of the directives of the Kingdom's Leadership, we are pleased to announce the safe arrival of the evacuated citizens of the Kingdom from Sudan and several nationals of brotherly & friendly countries, including diplomats & international officials pic.twitter.com/Eg0YemshYD

