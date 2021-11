୪୦ କୋଟି ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ SBIର ସତର୍କବାଣୀ ! ବନ୍ଦ ହୋଇପାରେ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କିଙ୍ଗ ସେବା, ଜାଣନ୍ତୁ କାରଣ

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଦେଶର ସର୍ବବୃହତ ସରକାରୀ ବ୍ୟାଙ୍କ ଷ୍ଟେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ବା ଏସବିଆଇ ନିଜର ୪୦ କୋଟି ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ସତର୍କ କରାଇଛି । ବ୍ୟାଙ୍କ ନିଜ ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କୁ ୩୧ ମାର୍ଚ୍ଚ ୨୦୨୨ ପୂର୍ବରୁ ପାନ୍-ଆଧାର କାର୍ଡକୁ ଲିଙ୍କ୍ କରିବାକୁ ନୋଟିସ୍ ଦେଇଛି । ବ୍ୟାଙ୍କ କହିଛି ଯେ, ଯଦି ଗ୍ରାହକମାନେ ଏହା ନକରନ୍ତି, ତେବେ ସେମାନଙ୍କର ବ୍ୟାଙ୍କିଙ୍ଗ ସେବା ଠପ୍ ହୋଇପାରେ । ଏଥିପାଇଁ ଏସବିଆଇ ପକ୍ଷରୁ ଏକ ଟ୍ୱିଟ୍ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି ।

ଏସବିଆଇ କହିଛି ଯେ, ‘ଆମେ ନିଜ ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଉଛୁ କି କୌଣସି ଅସୁବିଧାରୁ ଏଡ଼ାଇବାକୁ ନିଜର ପାନକୁ ଆଧାର କାର୍ଡ ସହିତ ଲିଙ୍କ କରନ୍ତୁ ଓ ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ଭାବେ ବ୍ୟାଙ୍କିଙ୍ଗ ସେବାକୁ ଉପଭୋଗ କରନ୍ତୁ । ଏହା ସହିତ ବ୍ୟାଙ୍କ କହିଛି ଯେ ପାନକୁ ଆଧାର ସହିତ ଲିଙ୍କ୍ କରିବା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ । ଯଦି ପାନ୍ ଏବଂ ଆଧାର ଲିଙ୍କ୍ ହୋଇନଥାଏ, ତେବେ ପାନ୍ ନିଷ୍କ୍ରିୟ ହୋଇଯିବ ଓ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାରବାର କରିବା ପାଇଁ ପାନର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ ।

ତେବେ କରୋନା ମହାମାରୀକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ପାନକୁ ଆଧାର ସହିତ ଲିଙ୍କ କରିବାର ସମୟସୀମା ୩୦ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୨୦୨୧ ରୁ ୩୧ ମାର୍ଚ୍ଚ ୨୦୨୨ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି ।

କିପରି ପାନ୍-ଆଧାର କାର୍ଡକୁ ଲିଙ୍କ୍ କରିବେ ?

ପ୍ରଥମ ଉପାୟ

୧ – ପ୍ରଥମେ ଆପଣ ଇନକମ ଟ୍ୟାକ୍ସର ଅଫିସିଆଲ୍ ୱେବସାଇଟ୍ https://www.incometaxindiaefiling.gov.in/homeକୁ ଯାଆନ୍ତୁ ।

୨- ଏଠାରେ ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଆପଣ ଲିଙ୍କ୍ ଆଧାରର ବିକଳ୍ପ ଦେଖିବେ, ଏଥିରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ ।

୩- ଏକ ନୂଆ ପେଜ୍ ଖୋଲିବ, ଯେଉଁଠାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ପାନ୍, ଆଧାର ଓ ଆଧାରରେ ଥିବା ଆପଣଙ୍କ ନାମ ପୂରଣ କରିବାକୁ ପଡିବ ।

୪- ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଆଧାର କାର୍ଡରେ ଆପଣଙ୍କର କେବଳ ଜନ୍ମ ବର୍ଷ ଅଛି, ତେବେ ‘I have only year of birth in aadhaar card’ ବକ୍ସକୁ ଟିକ୍ କରନ୍ତୁ ।

୫- କ୍ୟାପଚା କୋଡ୍ ପ୍ରବେଶ କରନ୍ତୁ ବା ଓଟିପି ପାଇଁ ଟିକ୍ କରନ୍ତୁ ।

୬- ଲିଙ୍କ୍ ଆଧାର ବଟନ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ, ଏହାପରେ ଆପଣଙ୍କର ପାନ୍ ଓ ଆଧାର ଲିଙ୍କ୍ ହୋଇଯିବ ।

ଦ୍ୱିତୀୟ ଉପାୟ

-ଆପଣ ଏସଏମଏସ ମାଧ୍ୟମରେ ପାନ୍ ଏବଂ ଆଧାରକୁ ମଧ୍ୟ ଲିଙ୍କ୍ କରିପାରିବେ ।

– ମୋବାଇଲର ମେସେଜ୍ ବକ୍ସରେ ଟାଇପ୍ କରନ୍ତୁ – UIDPAN<12-digit Aadhaar><10-digit PAN> ।

– ଏହି ମେସେଜକୁ ୫୬୭୬୭୮ କିମ୍ବା ୫୬୧୬୧ କୁ ପଠାନ୍ତୁ, ଏହା ପରେ ଆପଣଙ୍କ ପାନ ଓ ଆଧାର ଲିଙ୍କ ହୋଇଯିବ ।