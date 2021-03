ବ୍ୟାଙ୍କ ଓ ଅନଲାଇନ ଠକେଇ ରୁ ବଞ୍ଚିବେ କେମିତି , ଆପଣାନ୍ତୁ ଏସବିଆଇ ର ସତର୍କବାଣୀ

ଦେଶରେ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ଠକେଇ ମାମଲା କ୍ରମାଗତ ଭାବେ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି। ଆଜିକାଲି ଠକମାନେ ଠକେଇର ନୂତନ ପଦ୍ଧତି ଗ୍ରହଣ କରି ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ଫାନ୍ଦରେ ପକାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ଏହିପରି ଠକେଇକୁ ଏଡାଇବା ପାଇଁ ଦେଶର ସର୍ବବୃହତ ସରକାରୀ ବ୍ୟାଙ୍କ ଷ୍ଟେଟ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ-ଏସବିଆଇ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ସତର୍କ କରାଇ ଚାଲିଛି। ଏହି କ୍ରମରେ ବ୍ୟାଙ୍କ ଏକ ଟୁଇଟ୍ ଜାରି କରି ଏହାର ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ସତର୍କ ରହିବାକୁ ନିବେଦନ କରିଛି। ଏହା ସହିତ, ଏପରି ଠକେଇକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଉପାୟ ଅଛି |

Think before you share anything online.

Please report cyber-crimes on https://t.co/d3aWRrftOA or to the local police authorities.#StaySafe #StayVigilant #CyberCrime #BankingFraud #CyberFraud #OnlineScam #OnlineSafety pic.twitter.com/QhGlkGlZ4E

