SBI ବିନା ସୁଧ ଓ ବିନା ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟିରେ ଦେଉଛି ୨୫ ଲକ୍ଷର ଲୋନ୍! ସରକାର ଦେଲେ ବଡ ସୂଚନା

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ୟୁଜର୍ସଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗୁଥିବା ବେଳେ ଭୁଲ ଖବର ଭାଇରାଲ ହେବାରେ ଲାଗୁଛି । ଏହି କାରଣ ଯୋଗୁଁ ଲୋକମାନେ ଅନେକଥର ଠକାମୀର ଶିକାର ହେଉଛନ୍ତି । ଏଥିପାଇଁ କୌଣସି ଯୋଜନାରେ ଟଙ୍କା ଲଗାଇବା ବା ଫର୍ମ ପୂରଣ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ତାହା ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ । ଆଜିକାଲି ଅନେକ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାଲେନରେ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ପରିଚାଳିତ ଯୋଜନାଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ ଦାବି କରାଯାଉଛି ।

ଅନେକ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ ଦ୍ୱାରା ଦାବି ହେଉଛି ଯେ, କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ‘ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କନ୍ୟା ସମ୍ମାନ ଯୋଜନା’ ଅଧୀନରେ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତି ମାସରେ ୨୫୦୦ ଟଙ୍କା ଦିଆଯାଉଛି । ଏହି ଟଙ୍କା ସିଧାସଳଖ ଝିଅଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ପଠାଯାଉଛି । ଏହା ବ୍ୟତୀତ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଏହା ମଧ୍ୟ ଦାବି କରାଯାଇଛି ଯେ, ‘ମହିଲା ସ୍ୱରୋଜଗାର ଯୋଜନା’ ଅଧୀନରେ ସରକାର ସମସ୍ତ ମହିଳାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଏକ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଟ୍ରାନ୍ସଫର କରୁଛନ୍ତି । ଏଥିରେ ମହିଳାମାନେ ସେମାନଙ୍କର ବ୍ୟବସାୟ ଆରମ୍ଭ କରିପାରିବେ ।

ଦେଶର ସମସ୍ତ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ‘ନାରୀ ଶକ୍ତି ଯୋଜନା’ ଅଧୀନରେ ଏସବିଆଇ ବିନା ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଏବଂ ବିନା ସୁଧରେ ୨୫ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଲୋନ୍ ଦେଉଛି । ଏହି ଯୋଜନା ସମଗ୍ର ଭାରତରେ ମହିଳାଙ୍କ ପାଇଁ ବୋଲି ଭାଇରାଲ୍ ମେସେଜ୍ ଏବଂ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଦାବି କରାଯାଇଛି ।

ପିଆଇବି ଫ୍ୟାକ୍ଟ ଚେକ୍ ଏହି ଭିଡିଓକୁ ଖୋଜିବା ପରେ ଏକ ଭିଡିଓ ଜାରି କରି ଏହି ସମସ୍ତ ଯୋଜନାଗୁଡ଼ିକୁ ନକଲି ବା ଫେକ୍ ବୋଲି କହିଛି । ପିଆଇବି ପକ୍ଷରୁ କରାଯାଇଥିବା ଟ୍ୱିଟରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ, କିଛି ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲରେ ବିଭିନ୍ନ ସରକାରୀ ଯୋଜନା ସହ ଜଡ଼ିତ କିଛି ସୂଚନା ଦିଆଯାଉଛି, ଯାହା ବାସ୍ତବରେ ନାହିଁ । ଠକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଭୁଲ ଭାବରେ ଦିଆଯାଉଥିବା ଏପରି ବିଷୟବସ୍ତୁ ଉପରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତି । ଏହା ସହ ନିଜ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସୂଚନା ଏହି ଭିଡିଓରେ କୁହାଯାଇଥିବା ୱେବସାଇଟରେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ବୋଲି ପିଆଇବି ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି ।

Some YouTube channels provide details related to various government schemes, which do not exist in actuality.

Beware! Don't fall for content curated by fraudsters with malicious intent.

Follow these simple steps to counter such content. #PIBFacTree pic.twitter.com/VWB0PIf2B8

