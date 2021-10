କାଲିଠାରୁ ୩ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ସମୟରେ ହେବ ନାହିଁ ଟଙ୍କା ଟ୍ରାନ୍ସଫର, SBIର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସୂଚନା

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଷ୍ଟେଟ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ବା ଏସବିଆଇରେ ଆକାଉଣ୍ଟ ଥିବା ଗ୍ରାହକଙ୍କ ପାଇଁ ଆସିଛି ବଡ଼ ଖବର । ଗ୍ରାହକଙ୍କ ପାଇଁ ସତର୍କ ସୂଚନା ଜାରି କରିଛି ଏସବିଆଇ । ବ୍ୟାଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି ଯେ, କାଲିଠାରୁ ୩ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟାଙ୍କର କିଛି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସେବା କାମ କରିବ ନାହିଁ । ଏନେଇ ବ୍ୟାଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଟ୍ୱିଟ୍ କରାଯାଇ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି ।

ଏସବିଆଇ ପକ୍ଷରୁ କରାଯାଇଥିବା ଟ୍ୱିଟରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ, ସିଷ୍ଟମର ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣା ପାଇଁ ୯, ୧୦ ଓ ୧୧ ଅକ୍ଟୋବରରେ ବ୍ୟାଙ୍କର କିଛି ସେବା ବନ୍ଦ ରହିବ । ଏହି ସେବାରେ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କିଙ୍ଗ, ୟୋନୋ, ୟୋନୋ ଲାଇଟ୍ ଓ ୟୁପିଆଇ ସାମିଲ ରହିଛି । ବ୍ୟାଙ୍କ ନିଜ ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କୁ ଉନ୍ନତ ସେବା ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ ସମୟ ସମୟରେ ଅପଗ୍ରେଡ କରିଥାଏ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କୁ ଡିଜିଟାଲ ସୁବିଧା ଅତି ସହଜରେ ମିଳିପାରିବ ।

ତେବେ ୯ ଅକ୍ଟୋବରର ରାତି ୧୨ଟା୨୦ରୁ ୨ଟା ୨୦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏସବିଆଇର ସେବା ବନ୍ଦ ରହିବ । ସେହିପରି ୧୦ ଓ ୧୧ ଅକ୍ଟୋବରର ରାତି ୧୧.୨୦ରୁ ୧ଟା ୨୦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ସେବାଗୁଡିକ ଉପଲବ୍ଧ ହେବନାହିଁ ବୋଲି ଏସବିଆଇ ପକ୍ଷରୁ ଟ୍ୱିଟରେ କୁହାଯାଇଛି ।

