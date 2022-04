SBI ୟୁଜର୍ସ ସାବଧାନ! ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆସୁଛି ଏହି ମେସେଜ ତେବେ ଭୁଲରେ ବି କରନ୍ତୁନାହିଁ କ୍ଲିକ, ନହେଲେ…

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଅନଲାଇନ ଫିଶିଙ୍ଗ ସ୍କାମ କଥା ଆପଣ ହୁଏତ ଅନେକ ସମୟରେ ଶୁଣିଥିବେ । ଗତ କିଛି ବର୍ଷରୁ ଅନଲାଇନ ଠକେଇ ବଢ଼ିଛି, ଫିଶିଙ୍ଗ ମଧ୍ୟ ଏହିପରି ଏକ ଅନଲାଇନ ଠକେଇ । ଅନେକ ସମୟରେ ଦେଖାଯାଇଛି ଯେ ୟୁଜରମାନେ ସେମାନଙ୍କର ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ତଥ୍ୟ ଶେୟାର କରିଦିଅନ୍ତି ଏବଂ ଚୋର ଟଙ୍କା ଲୁଟିନିଅନ୍ତି । ଏବେ ଏହିଭଳି ଏକ ଘଟଣା ଷ୍ଟେଟବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ଗ୍ରାହକଙ୍କ ସହ ମଧ୍ୟ ହେଉଛି । ଅନେକ ଏସବିଆଇ ୟୁଜର୍ସଙ୍କୁ ନିଜ ପ୍ୟାନ କାର୍ଡ ନମ୍ବର କୁ ଲିଙ୍କ ସହ ଅପଡେଟ କରିବା ପାଇଁ ମେସେଜ ଆସୁଛି ଯାହା ବ୍ୟାଙ୍କ ମେସେଜ ଭଳି ଦେଖାଯାଉଛି । ପ୍ରକୃତରେ ଏହା ଫିଶିଙ୍ଗ ସ୍କାମ ଅଟେ ।

ବ୍ୟାଙ୍କ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ଏକ ଏଭଳି ମେସେଜ ଆସୁଛି ଯେଉଁଥିରେ କୁହାଯାଉଛି ଯେ ଯଦି ଦିଆଯାଇଥିବା ଲିଙ୍କରେ ନିଜର ପ୍ୟାନ ନମ୍ବର ଅପଡେଟ ନକରୁଛନ୍ତି ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ‘ୟୋନୋ’ ଆକାଉଣ୍ଟ ବ୍ଲକ ହୋଇଯିବ । କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ଏହା ଫିଶିଙ୍ଗ ସ୍କାମ ଅଟେ କିନ୍ତୁ ଯଦି ୟୁଜର ଏହି ମେସେଜରେ ଥିବା ଲିଙ୍କରେ ନିଜ ତଥ୍ୟ ଦେଉଛନ୍ତି ତେବେ ଏହା ସିଧା ହ୍ୟାକରଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଯିବ ଏବଂ ସେ ଆପଣଙ୍କ ସବୁ ତଥ୍ୟର ଦୂରୁପଯୋଗ କରିପାରିବ । ତେଣୁ ଭୁଲରେ ବି ଏହିଭଳି ମେସେଜରେ ଆସୁଥିବା କୌଣସି ଲିଙ୍କରେ କ୍ଲିକ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ଏବଂ ନିଜର କୌଣସି ତଥ୍ୟ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ ।

like user ID/ Password/ Debit Card number/ PIN/ CVV/ OTP etc. Bank never ask these information. Customers may report such Phishing/ Smishing/Vishing attempt through email to [email protected] or contact on helpline number 1930 for taking action. They may also (2/3)

— State Bank of India (@TheOfficialSBI) April 4, 2022