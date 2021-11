କ୍ରିସମାସ୍ ପରେଡ୍ ଉପରକୁ ମାଡ଼ିଗଲା କାର୍, ଅନେକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହେବାସହ ୨୦ରୁ ଅଧିକ ହୋଇଛନ୍ତି ଆହତ, ଦେଖନ୍ତୁ ଛାତିଥରା ଭିଡିଓ

ୱାଶିଂଟନ୍: ଆମେରିକାର ୱିସକନ୍ସିନ୍ ଠାରେ ରବିବାର ଦିନ ଗୋଟିଏ କାର୍ କ୍ରିସମାସ୍ ପରେଡ୍ ରେ ମାଡ଼ିଯାଇଥିଲା । ଯେଉଁଥିରେ ଅନେକ ସଂଖ୍ୟାରେ ଲୋକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହେବା ସହିତ ୨୦ଜଣରୁ ଅଧିକ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି । ଗାଡ଼ିଟି ପରେଡ୍ ଭିତରକୁ ହଠାତ୍ ମାଡ଼ି ଯାଇଥିଲା । ଫଳରେ ପରେଡ୍ ରେ ସାମିଲ ଥିବା ଅନେକଙ୍କ ଉପରକୁ ଗାଡ଼ି ମାଡ଼ିଯାଇଥିଲା । ରବିବାର ଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟା ୪ଟା ୩୦ ମିନିଟ୍ ରେ ଏହି ଘଟଣା ଘଟିଛି । ଏହାର ଭିିଡିଓ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ୍ ହେବାରେ ଲାଗିଛି ।

ଏହି ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ୱକେଶା ପୋଲିସ୍ ପ୍ରମୁଖ ଡେନିଏଲ୍ ଥମ୍ପସନ୍ । ରବିବାର ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ସେ ଏହି ଘଟଣାକୁ ନେଇ ପ୍ରେସ କନଫରେନ୍ସ କରି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି । ସେ କହିଛନ୍ତି, “ଗାଡ଼ିଟି ୨୦ରୁ ଅଧିକ ଜଣଙ୍କୁ ଧକ୍କା ଦେଇଛି । ଯେଉଁଥିରେ କିଛି ଛେଟେ ପିଲା ମଧ୍ୟ ରହିଥିଲେ । ପରିଣାମସ୍ୱରୂପ କିଛି ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଯାଇଛି” ।

Graphic video shows a speeding vehicle ram through participants of the Christmas parade in #Waukesha, Wisc. Few details confirmed at this point though the police said they have a person of interest they’re looking into. pic.twitter.com/zKEX1VoC2T

— Andy Ngô 🏳️‍🌈 (@MrAndyNgo) November 22, 2021