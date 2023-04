ଲିଓନେଲ ମେସୀଙ୍କୁ ପଛରେ ପକାଇଲେ ଶାହାରୁଖ ଖାନ, ସୃଷ୍ଟି କଲେ ନୂଆ ରେକର୍ଡ

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଶାହାରୁଖଙ୍କ ପାଇଁ ୨୦୨୩ ଖୁବ ଭଲରେ ଗତି କରୁଛି । ତାଙ୍କ ଅଭିନୀତ ଫିଲ୍ମ ପଠାନ ବକ୍ସ ଅଫିସରେ ଧମାଲ ସୃଷ୍ଟି କରି ୧୦୦୦ କୋଟି ଟଙ୍କା ଉପରକୁ ରୋଜଗାର କରିଛି । ସେହିପରି ଶାହାରୁଖ ଖାନ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଅନେକ କିଛି ଦମଦାର ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ମଧ୍ୟ ହାତକୁ ନେଇଛନ୍ତି । ଏହାସହ ସେ ଅନେକ ବ୍ଲକବଷ୍ଟର ମୁଭି ମଧ୍ୟ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି । ଶାହରୁଖ ଖାନ ସାଉଥ ଫିଲ୍ମ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଆଟଲେଙ୍କ ସହ ଜୱାନ ଭଳି ଏକ ବ୍ଲକବଷ୍ଟର ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ନିର୍ମାଣ କରୁଥିବାବେଳେ 3 ଇଡିଅଟ୍ସ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ରାଜୁ ହିରାନୀଙ୍କ ସହ ଡଙ୍କି ଫିଲ୍ମରେ ନିଜର ଦମଦାର ଅଭିନୟ ଦେଖାଇବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି।ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ, ଖବର ଅନୁଯାୟୀ, କିଙ୍ଗ ଖାନଙ୍କୁ ଟାଇମ୍ ରିଡର୍ ପୋଲ୍ ୨୦୨୩ ରେ ଏକ ବଡ଼ ସଫଳତା ମିଳିଛି। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ବିଷୟରେ ସୂଚନା ଦେବାକୁ ଯାଉଛୁ।

ସୁପରଷ୍ଟାର ଶାହରୁଖ ଖାନଙ୍କ ନାମରେ ଏକ ନୂତନ ସଫଳତା ପଞ୍ଜିକୃତ ହୋଇଛି। ଏଥର ସେ ଅନେକ ବଡ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱଙ୍କୁ ପଛରେ ପକାଇ ଶୀର୍ଷରେ ନିଜର ନାମ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି। ଟାଇମ୍ ୧୦୦ ସର୍ଭେରେ ଶାହରୁଖ ଖାନ ଶୀର୍ଷରେ ରହିଛନ୍ତି ଏବଂ ଟାଇମ୍ ୧୦୦ ତାଲିକାରେ ସବୁଠାରୁ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ସେଲିବ୍ରିଟି ହୋଇପାରିଛନ୍ତି। ପାଠକଙ୍କ ଭୋଟ୍ ଆଧାରରେ ଟାଇମ୍ ୧୦୦ ର ଫଳାଫଳ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଶାହାରୁଖ ଖାନ ସର୍ବାଧିକ ଭୋଟ୍ ପାଇଛନ୍ତି।

ଏହି ସର୍ଭେରେ ଶାହାରୁଖ ଖାନ ଅନେକ ବଡ ତାରକାଙ୍କ ସହ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା କରୁଥିଲେ ଏବଂ ଶାହାରୁଖ ଖାନ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପଛରେ ପକାଇ ଏକ ନମ୍ବର ସ୍ଥାନରେ ରହିଛନ୍ତି। ଏହି ତାଲିକାରେ ଆଥଲେଟ୍ସ ସେରେନା ୱିଲିୟମ୍ସ, ମିସେଲ ୟୋହ, ମାର୍କ ଜୁକରବର୍ଗ, ବ୍ରାଜିଲର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଲୁଇଜ ଇନାସିଓ ଲୁଲା ଡା ସିଲଭାଙ୍କ ପରି ସେଲିବ୍ରିଟିମାନେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ। ଟାଇମ୍ ୧୦୦ ର ଏହି ତାଲିକାରେ, ଯେଉଁଠାରେ ଶାହରୁଖ ଖାନ ଶୀର୍ଷରେ ଅଛନ୍ତି, ମେହସା ଆମିନି ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ଅଛନ୍ତି, ଯାହାର ବୟସ ମାତ୍ର ୨୨ ବର୍ଷ। ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ଡ୍ୟୁକ୍ ଅଫ୍ ସସେକ୍ସ ଏବଂ ଚତୁର୍ଥ ସ୍ଥାନରେ ଡୁଚେସ୍ ପ୍ରିନ୍ସ ହ୍ୟାରି ଏବଂ ମେଘନ୍ ଅଛନ୍ତି। ଏହି ତାଲିକାରେ ଫୁଟବଲ ଖେଳାଳି ଲିଓନେଲ ମେସି ପଞ୍ଚମ ସ୍ଥାନରେ ଅଛନ୍ତି।

ଶାହରୁଖ ଖାନ ପାଖାପାଖି ୪ ପ୍ରତିଶତ ଭୋଟ୍ ପାଇଥିବାବେଳେ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ଥିବା ମେହସା ପ୍ରାୟ ୩ ପ୍ରତିଶତ ଭୋଟ୍ ପାଇଛନ୍ତି। ପ୍ରିନ୍ସ ହ୍ୟାରି ଏବଂ ମେଘନ ମାର୍କଲେ ପ୍ରାୟ ୧.୯ ପ୍ରତିଶତ ଭୋଟ୍ ପାଇଛନ୍ତି। ଯେଉଁଠାରେ ଫୁଟବଲର୍ ମେସି ମାତ୍ର ୧.୮ ପ୍ରତିଶତ ଭୋଟ୍ ପାଇଛନ୍ତି। ଏହିପରି ଭାବରେ, ଶାହାରୁଖ ଖାନ ପୁଣି ଥରେ ଜଣେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ କଳାକାର ହୋଇପାରିଛନ୍ତି ଯିଏ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ସବୁଠୁ ବଡ ସେଲିବ୍ରେଟି ମାନଙ୍କୁ ପଛରେ ପକାଇ ସୁନାମ ଅର୍ଜନ କରିଛନ୍ତି।

.@iamsrk Wins the 2023 TIME100 Reader Poll with more than 1.2 million votes. Also on the list, Gautam Adani! #BREAKING #TIME100 #ShahRukhKhan𓀠 #Pathaan #ShahRukhKhan #IndiaNews pic.twitter.com/yTCrXhiK0Q

— Rohit Sharma (@DcWalaDesi) April 6, 2023