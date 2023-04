(Video)ଆରେ ସତରେ କଣ ଏଲିଏନ୍ ଭିଡିଓ? ଆକାଶରେ ରହସ୍ୟମୟ ବସ୍ତୁ ଦେଖି ସମସ୍ତେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ, ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ଏଲିଏନ୍ !

ପୁଣେ: ଆଜି କାଲି ସବୁଠାରେ ଏଲିଏନ୍ ବିଷୟରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି ।କେବଳ ଏତିକି ନୁହେଁ ଦିନ କୁ ଦିନ ଏଭଳି ରହସ୍ୟମୟ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ଯାହା ପରେ ଲାଗୁଛି ସତରେ ଏଲିଏନ୍ ମାନେ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠ ଆଡକୁ ମାଡି ଆସୁଛନ୍ତି । ତେବେ ଭାରତରେ ମଧ୍ୟ କିଛି ଏଭଳି ଘଟଣା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ପୁଣେ ଆକାଶରେ ଏକ ରହସ୍ୟମୟ ବସ୍ତୁ ଦେଖି ସମସ୍ତେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ଏହାର

ଏକ ଭିଡିଓ ମଧ୍ୟ ଟ୍ୱିଟରରେ ଭାଇରାଲ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ଜଣେ ଉପଭୋକ୍ତା ଏହାକୁ ଏକ ବିଦେଶୀ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି । ଅନେକ ଲୋକ ମଧ୍ୟ ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଉଛନ୍ତି।

Something very mysterious object in #Pune sky. Very high up, green / red colour lights and random back and forth movement and stationary for a long time…. Any idea peeps what this is?

Captured at Tilak Tank facing East. pic.twitter.com/CmSsOGAGre

— Aamod Bhave (@pnqiad) April 6, 2023