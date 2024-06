(Video) ଟଏଲେଟରୁ ଭିଡିଓ କଲ କଲେ ମେୟର, ଜୁମ ମିଟିଙ୍ଗରେ ହୋଇଗଲା ଗଡ଼ବଡ଼

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ବ୍ରାଜିଲର ରିଓ ଡି ଜେନେରିଓର ମେୟର cesar maiaଙ୍କ ସହ ଏକ ଲଜ୍ଜାଜନକ ଘଟଣା ଘଟିଛି। ସେ ଜାଣିଶୁଣି ଶୌଚାଳୟରେ ବସିଥିବା ବେଳେ ସାଥୀ ପରିଷଦ ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ଜୁମ୍ ମିଟିଂରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ | ଦି ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ମେୟର cesar maiaଙ୍କ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ ସଭାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ଅନ୍ୟ ଲୋକଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରିଛି। କାଉନସିଲର ପାବଲୋ ମେଲୋ ଅଧିବେଶନର ନେତୃତ୍ୱ ନେଉଥିଲେ। ସେ ମେୟରଙ୍କୁ ଉଲଗ୍ନ ଦେଖି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲେ ଏବଂ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ତାଙ୍କୁ କ୍ୟାମେରା ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କଲେ।

ରିଓ ଡି ଜେନେରିଓ ମେୟରଙ୍କ ଶୌଚାଳୟ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଭିଡିଓ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଅଧିକ ଭାଇରାଲ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ଏହି ସମୟରେ ମେୟର ତାଙ୍କର ଭୁଲ ବୁଝିଥିଲେ ଏବଂ ଅଧିବେଶନରେ ଜଡିତ ଲୋକଙ୍କ ନିକଟରେ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥିଲେ। cesar maiaଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ଜାରି ବିବୃତ୍ତି ଅନୁଯାୟୀ, ୭୮ ବର୍ଷୀୟ ପୂର୍ବତନ ମେୟର ଅସୁସ୍ଥ ଥିଲେ, ଯେଉଁ କାରଣରୁ ତାଙ୍କୁ ଏପରି ଲଜ୍ଜାଜନକ ପରିସ୍ଥିତିର ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡିଥିଲା। ସ୍କାଏ ନ୍ୟୁଜ୍ ରିପୋର୍ଟ କରିଛି ଯେ ହଠାତ୍ ଅସ୍ଥିରତା ହେତୁ ମେୟର ଏହା କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲେ।

César Maia, former Mayor of Rio and incumbent City Councillor, appears in his bathroom during a parliamentary session. pic.twitter.com/X2tHnjyGTb

— Crazy Ass Moments in LatAm Politics (@AssLatam) June 5, 2024