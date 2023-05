ଅସୁସ୍ଥ ପୁଅର ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ କଲା ମା’…ତିଆରି କଲା ଫ୍ରୁଟ୍ସ ବର୍ଗର, ଲୋକେ ଦେଖି ହେଲେ ଭାବବିହ୍ୱଳ

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ : ଜଣେ ମା’ ତା ପିଲା ପାଇଁ ସବୁ କିଛି କରିପାରେ । ଦୁନିଆ ସହ ଲଢିପାରେ ଏବଂ ଦୁନିଆକୁ ଜିତିପାରେ । ସାମାନ୍ୟ ଖାଦ୍ୟ ତିଆରି କ’ଣ ତା’ ପାଇଁ ବଡ କଥା? ଅସୁସ୍ଥ ପୁଅର ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ଜଣେ ମା’ ଏଭଳି ଏକ ଖାଦ୍ୟ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି ଯାହାକୁ ସାରା ଦୁନିଆ ପ୍ରଂଶସା ନ କରି ରହିପାରୁନି ।

ଏଠାରେ ମା ଏବଂ ପୁଅର ସ୍ନେହର ପ୍ରତୀକ ବର୍ଗର ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଅଧିକ ଭାଇରାଲ ହେବାରେ ଲାଗିଛି । ନିଜ ଅସୁସ୍ଥ ସନ୍ତାନର ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ, ଜଣେ ମାତା ଏପରି ଏକ ଉପାୟ କରିଥିଲେ, ଯାହା ଲୋକଙ୍କୁ ଭାବବିହ୍ୱଳ କରି ଦେଇଛି । ଏହି ପୋଷ୍ଟକୁ ଶିଶୁର ଭଉଣୀ ଟ୍ୱିଟର ମାଧ୍ୟମରେ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି । ଝିଅଟି ନିଜ ଟ୍ୱିଟରେ ଏକ ଫଟୋ ସେୟାର କରି ଲେଖିଛନ୍ତି ମୋ ଭାଇ ଅସୁସ୍ଥ ଅଛନ୍ତି। ସେ ବର୍ଗର ଖାଇବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରିବାରୁ ମୋ ମା ଇନଷ୍ଟାମାର୍ଟରୁ ଫଳ ଅର୍ଡର କରିଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବର୍ଗର ତିଆରି କରିଥିଲେ । ଯାହାକୁ ଫଟୋରେ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ , ସେଓ ଟିକୁ ମଝିରୁ କଟା ହୋଇଛି । ତା’ ଭିତରେ କଦଳୀ, କିୱି , ତରଭୁଜ ଏବଂ ଅଙ୍ଗୁର ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି । ଯାହା ଏକଦମ୍ ବର୍ଗର ଭଳି ଦିଶୁଛି ।

My brother wanted to eat a burger but he was sick, so my mom ordered fruits from instamart and did this😭😭 pic.twitter.com/Iz6i1dSGIA

— dee (@deefordaddy) April 28, 2023